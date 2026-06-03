Nachfrage steigt massiv: Warum Tesla plötzlich wieder angesagt ist

Nach einem schwierigen Jahr 2025 erlebt Tesla in Europa eine bemerkenswerte Trendwende. In zahlreichen Ländern steigen die Neuzulassungen wieder deutlich an. Das Werk im brandenburgischen Grünheide hat die Produktion bereits hochgefahren, denn die Nachfrage nach dem Bestseller Model Y zieht kräftig an. Noch vor gut einem Jahr haben wir an dieser Stelle über den Absatzeinbruch auf ganzer Tesla-Front gesprochen – nachdem Elon Musk auf der Feier zur Vereidigung des US-Präsidenten Donald Trump den vermeintlichen Hitler-Gruß zeigte.

Comeback auf Europas Automärkten Zu dieser Zeit schien Teslas dominante Position in Europa tatsächlich stark gefährdet. Die Verkäufe gingen zurück, der Marktanteil schrumpfte deutlich und viele Kunden wandten sich aufgrund der politischen Kontroversen rund um Unternehmenschef Elon Musk sowie wachsender Konkurrenz von chinesischen Herstellern und europäischen Marken ab. Und auf der Straße konnte man immer mehr Tesla-Modelle entdecken mit dem Heckaufkleber: "I BOUGHT THIS BEFORE ELON WENT CRAZY" (Ich habe das gekauft, bevor Elon verrückt geworden ist).

Doch die politische Ausrichtung des Firmen-Inhabers scheinen in Vergessenheit geraten zu sein. Die aktuellen Zahlen zeichnen jedenfalls ein klares Bild. In Frankreich stiegen die Tesla-Neuzulassungen im Mai um beeindruckende 655 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 5.446 Fahrzeuge. Auch in Norwegen, Dänemark, Spanien, Portugal und Schweden legten die Verkäufe deutlich zu. Selbst in Italien, wo die Mai-Zahlen rückläufig waren, liegt Tesla im bisherigen Jahresverlauf weiterhin im Plus. Und in Deutschland erlebt Tesla im Frühjahr 2026 ein starkes Comeback (+160%). Die Entwicklung zeigt, dass sich die Stimmung vieler Käufer offenbar wieder zugunsten des US-Herstellers verändert hat.

Model Y trifft den Nerv der Zeit Ein wesentlicher Treiber des Aufschwungs ist das überarbeitete Tesla Model Y. Das Mittelklasse-SUV gehört bereits seit Jahren zu den meistverkauften Elektroautos Europas und profitiert aktuell von mehreren Faktoren. Zum einen wächst der europäische Elektroautomarkt insgesamt wieder deutlich. Staatliche Förderprogramme, strengere CO₂-Vorgaben und steigende Kraftstoffkosten erhöhen die Attraktivität von Elektrofahrzeugen. Zum anderen bietet Tesla weiterhin ein überzeugendes Gesamtpaket aus Reichweite, Ladeinfrastruktur und Preis.

Gerade das Verhältnis zwischen Kaufpreis und nutzbarer Reichweite gewinnt für viele Kunden zunehmend an Bedeutung. Während Reichweiten von 700 Kilometern und mehr inzwischen technisch möglich sind, rückt die Frage in den Vordergrund, wie viel Reichweite Käufer tatsächlich für ihr Geld erhalten. Hier kann Tesla punkten. Das Tesla Model 3 Long Range mit Hinterradantrieb erreicht bis zu 750 Kilometer nach WLTP und gehört damit zu den Fahrzeugen mit dem besten Preis-Reichweiten-Verhältnis auf dem Markt. Auch das Model Y bietet in seinem Segment weiterhin konkurrenzfähige Werte.

Tesla profitiert vom wachsenden E-Auto-Markt Analysten sehen den aktuellen Erfolg nicht ausschließlich als Tesla-Effekt. Vielmehr wächst der europäische Markt für Elektrofahrzeuge insgesamt wieder deutlich. Besonders in Skandinavien steigt die Elektromobilität weiter stark an. Gleichzeitig holen Länder wie Spanien und Portugal bei der Elektrifizierung auf. Dadurch profitieren nahezu alle Hersteller von batterieelektrischen Fahrzeugen – Tesla allerdings aufgrund seiner starken Marktpräsenz besonders stark.

Hinzu kommt die weiterhin hohe Fertigungseffizienz des Unternehmens. Tesla produziert große Stückzahlen mit vergleichsweise niedrigen Kosten und kann Preisänderungen schneller umsetzen als viele Wettbewerber.

Grünheide wird wieder zum Wachstumsmotor Auch im deutschen Tesla-Werk in Grünheide deutet vieles auf eine Trendwende hin. Nach monatelangen Auseinandersetzungen mit der Gewerkschaft IG Metall und Spannungen mit dem Betriebsrat zeigt sich die Fabrik wieder deutlich optimistischer. Werkleiter Andre Thierig spricht von einer positiven Entwicklung der Nachfrage. Die steigenden Model-Y-Verkäufe sorgen für eine bessere Auslastung der Produktion. Gleichzeitig soll das Werk künftig Fahrzeuge für den kanadischen Markt fertigen, was zusätzliche Produktionsvolumina bringt.

Darüber hinaus plant Tesla neue Einstellungen und hält an langfristigen Investitionen fest. Dazu gehört auch die perspektivische Produktion von Batteriezellen am Standort. Damit könnte Grünheide mittelfristig deutlich an Bedeutung innerhalb des globalen Tesla-Netzwerks gewinnen.

Konkurrenz bleibt stark Trotz der positiven Entwicklung sind die Herausforderungen für Tesla keineswegs verschwunden. Hersteller wie BYD, Hyundai/Kia oder europäische Marken bringen zunehmend wettbewerbsfähige Elektroautos auf den Markt. Viele neue Modelle bieten mittlerweile Reichweiten von über 500 Kilometern, moderne 800-Volt-Technik und attraktive Preise. Dadurch wird der Wettbewerb deutlich intensiver als noch vor wenigen Jahren. Zudem ist Teslas europäischer Marktanteil weiterhin kleiner als zu seinen Rekordzeiten. Das aktuelle Wachstum erfolgt daher teilweise von einer niedrigeren Ausgangsbasis aus.