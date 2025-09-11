Hyundai Ioniq 5 N: Mehr Driftspaß zum gleichen Preis

Zum Modelljahr 2026 verpasst der koreanische Autobauer Hyundai dem Elektrosportler Ioniq 5 N eine kleine Modellpflege. Die soll den Käufern mehr Kontrolle, mehr Fahrspaß und mehr Ausstattung bringen. Und alles zu einem unveränderten Preis.

Verbessertes Driftpaket Das Highlight der Modellpflege dürfte die neue Funktion "N Drift Optimizer Pro" mit 10-stufig einstellbarer Driftunterstützung für noch mehr Dynamik sein. Ergänzend bietet er mehr Präzision und Kontrolle über die allgemeinen Drifteigenschaften des Fahrzeugs, zum Beispiel durch anpassbare Parameter für Driftstart (RTO), Driftwinkel (ESC) und Radschlupf (TCS). So kann der Fahrer das Verhalten des Fahrzeugs individuell abstimmen, ohne Abstriche in Sachen Sicherheit oder Präzision zu machen.

Für verbesserte Nachtsicht sorgen jetzt serienmäßige Matrix-LED-Scheinwerfer. Wer im Ioniq 5N größere Gegenstände transportieren möchte, wird sich über die neue Fernentriegelung der Rücksitzlehne aus dem Gepäckraum freuen. Die Verkehrszeichenerkennung wurde mit neuen Warntönen kombiniert, die sich optional auch abstellen lassen.