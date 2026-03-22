Hyundai Ioniq 5: Schnellladen und Komfort für Pendler

Eines der herausragenden Merkmale des Hyundai Ioniq 5 ist seine 800-Volt-Architektur. Diese ermöglicht es, den Akku an einer 350-kW-Schnellladestation in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufzuladen. Im Vergleich zu herkömmlichen 400-Volt-Systemen spart dies nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Energieverluste. Für Pendler, die regelmäßig längere Strecken zurücklegen, ist dies ein entscheidender Vorteil. Laut Hyundai bietet die größere Batterievariante mit 84 kWh eine Reichweite von bis zu 570 Kilometern nach WLTP.

Raumkomfort und Alltagstauglichkeit Mit einem Radstand von drei Metern bietet der Ioniq 5 ein großzügiges Platzangebot, das selbst in der Oberklasse selten ist. Die verschiebbare Rückbank und der flache Fahrzeugboden sorgen für Flexibilität und ein luftiges Raumgefühl. Der Kofferraum fasst 527 Liter, ergänzt durch einen kleinen Stauraum unter der Fronthaube. Diese Eigenschaften machen den Ioniq 5 zu einem idealen Begleiter für den Alltag, sei es für den Weg zur Arbeit oder den Familienausflug.

Fahrleistungen und Varianten Der Ioniq 5 ist in verschiedenen Antriebsvarianten erhältlich, vom Hecktriebler mit 229 PS bis zum Allradmodell mit 325 PS. Selbst die Basisversion beschleunigt in 7,5 Sekunden auf Tempo 100, während die stärkere Variante dies in nur 5,3 Sekunden schafft. Diese Leistungswerte machen den Ioniq 5 nicht nur effizient, sondern auch sportlich.

Gebrauchtwagenpreise und Wertverlust Auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist der Ioniq 5 ein echter Geheimtipp. Modelle mit kleiner Batterie beginnen bei etwa 19.500 Euro, während die beliebtere 84-kWh-Variante ab rund 24.000 Euro erhältlich ist. Damit hat der Ioniq 5 in wenigen Jahren mehr als die Hälfte seines Werts verloren, was ihn für Gebrauchtwagenkäufer besonders attraktiv macht. Zudem bietet Hyundai eine fünfjährige Garantie, die auch für Gebrauchtwagen gilt.

Vorteile für Pendler Für Pendler bietet der Ioniq 5 zahlreiche Vorteile. Die schnelle Ladezeit und die hohe Reichweite reduzieren die Zeit an der Ladesäule und machen das Fahrzeug ideal für den täglichen Arbeitsweg. Die umfangreiche Sicherheitsausstattung, darunter ein Spurhalteassistent und ein autonomer Notbremsassistent, sorgt für zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr.