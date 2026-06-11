BYD Dolphin G DM-i: Jetzt auch als Super-Hybrid

Bislang war der chinesische Kleinwagen BYD Dolphin bei uns ausschließlich als reines Elektromodell zu haben. An der Vorderachse des Stromers sitzt ein Elektromotor mit wahlweise 70 kW (95 PS) und 180 Nm, 130 kW (177 PS) und 260 Nm oder 150 kW (204 PS) und 310 Nm. In Kombination mit einer Batteriekapazität von 44,9 oder 60,4 kWh schafft der Kleinwagen WLTP-Reichweiten von 315 bis 427 Kilometern.

Hybrid mit über 1.000 km Reichweite Ab Juni bietet sich Kleinwagen-Interessenten eine völlig neue Alternative. Der neue, speziell für den europäischen Markt entwickelte Dolphin G teilt sich mit dem Dolphin zwar den Namen, sonst aber fast nichts. Hinter dem Kürzel DM-i versteckt sich ein für diese Fahrzeugklasse eher ungewöhnlicher PHEV-Antrieb. Der kombiniert einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Saugbenziner mit 95 PS und 120 Nm Drehmoment mit einem 120 kW (163 PS) und 210 Nm starken Elektromotor.

Die Systemleistung gibt BYD in der Basisversion Active mit 176 PS und 210 Nm an. Die Varianten Boost, Comfort und Sport kommen auf 212 PS und ebenfalls 210 Nm. Differenzen gibt es auch bei der LFP-Blade-Pufferbatterie: 7,42 kWh an der Basis und 18,3 kWh bei den anderen Varianten. Die rein elektrische Reichweite liegt so bei bis zu 40 respektive bis zu 105 Kilometern. Als Gesamtreichweite werden 1.020 und 1.040 Kilometer genannt. Der Antrieb arbeitet wahlweise im reinen E-Modus oder als Hybrid. Dann übernimmt eine intelligente Steuerung und stellt je nach Fahrzustand eine von fünf Betriebsarten bereit.

Spurtzeit und Höchstgeschwindigkeit des Fronttrieblers sind in allen Versionen gleich: 8,3 Sekunden und 180 km/h. Die kleine Batterie zapft mit maximal 3,3 kW, die große mit bis zu 6,6 kW sowie optional am Schnelllader mit bis zu 39 kW. Die Ladezeiten liegen zwischen knapp 3 und einer halben Stunde. Der große Energiespeicher verfügt zudem über eine V2L-Funktion mit bis zu 3,3 kW Leistung.

Reichlich Platz im Innenraum Mit einer Länge von 4,16 Meter, einer Breite von 1,83 Meter, einer Höhe von 1,58 Meter sowie einem Radstand von 2.610 Millimetern sortiert sich der Dolphin G zwischen einem VW Polo und einem VW Golf ein. Mit diesen Abmessungen bietet der Dolphin G Platz für fünf Erwachsene sowie bis zu 425 Liter Gepäck. Wird die geteilte Rückbank umgelegt, so wächst der Stauraum auf bis zu 1.225 Liter. Weitere 45 Liter nimmt ein Fach unter dem Ladeboden auf.

Der Cockpitbereich setzt auf horizontal ausgerichtete Strukturen. Zentrales Infoelement ist das 8,8 Zoll (ca. 6 cm) große Digitalkombiinstrument vor dem Multifunktionslenkrad. Der mittig auf der Armaturentafel positionierte Touchscreen misst wahlweise 10,1 oder 12,8 Zoll (ca. 33 Zentimeter). Optional ist ein Head-up-Display verfügbar. Smartphones werden per Android Auto und Apple CarPlay eingebunden. Weitere Funktionen werden über eine Tastenleiste am unteren Rad des Armaturenbretts bedient. Der Gangwahlhebel sitzt an der Lenksäule und schafft so zwischen den Vordersitzen zusätzlichen Raum für eine zweistufige Ablage mit Trenneinsatz, Becherhalter und – je nach Ausstattung – für eine kabellose Smartphone-Ladeschale.

Gefälliges Steilheck-Design Das Design des Dolphin G setzt auf ein klassisches Steilheck und kurze Überhänge. Die Charakterlinie trägt hinter den hinteren Türen ein prägnantes Knick-Element. Die Türgriffe des Viertürers sind halbversenkt, die C-Säule abgedunkelt. In den Radläufen stecken Leichtmetallfelgen mit 16 oder 18 Zoll Durchmesser.

Die glattflächige Front zeigt LED-Scheinwerfer mit L-förmigen Tagfahrleuchten. Die Lufteinlässe in der Schürze lassen sich aktiv verschließen.

Am Heck streckt sich eine durchgehende Leiste über die gesamte Breite, in die sowohl das BYD‑Logo als auch die LED‑Rückleuchten integriert sind. Ergänzt wird das Design durch einen skulptural geformten unteren Stoßfänger sowie einen dezenten Dachspoiler, der zugleich die dritte Bremsleuchte aufnimmt.

Sicherheitsausstattung Das Assistenzpaket im Dolphin G DM-i umfasst in allen Versionen Front- und Heckparksensoren, einen intelligenten, adaptiven Tempomat, Notfall-Spurhalteassistent und Spurverlassenswarner, Front- und Heck-Querverkehrswarner inklusive Querverkehrsbremsfunktion, Totwinkelwarner, ein Fahrerüberwachungssystem sowie eine Ausstiegswarnung. In den höheren Varianten kommen noch eine Rückfahrkamera oder eine 360-Grad-Kamera hinzu.

Marktstart und Preise In Deutschland feiert der Dolphin G DM-i im Juni 2026 Premiere. Bestellt werden kann ab Sommer. Die ersten Auslieferungen an Kunden sind für den Frühherbst geplant. Angeboten werden vier Metallic-Farben sowie die vier Ausstattungsniveaus Active, Boost, Comfort und Sport. Preise für den Super-Hybrid nennen die Chinesen noch nicht. Sie dürften aber günstiger ausfallen als für die Dolphin-Elektroversion, die bei 33.990 Euro startet. Wir rechnen mit einem Preis von knapp 30.000 Euro.