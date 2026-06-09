Skoda Octavia Sondermodell: Matrix-LED und 2.660 Euro Preisvorteil

Das Sondermodell "Sportline 30 Jahre" hebt sich durch eine Vielzahl an serienmäßigen Ausstattungsmerkmalen von der regulären Sportline-Version ab. Besonders hervorzuheben sind die Matrix-LED-Scheinwerfer, die nicht nur für eine präzise Ausleuchtung der Fahrbahn sorgen, sondern auch den Gegenverkehr automatisch ausblenden können. Dieses Feature erhöht die Sicherheit bei Nachtfahrten erheblich und ist in dieser Fahrzeugklasse keineswegs selbstverständlich.

Ein weiteres Highlight ist das schlüssellose Zugangssystem KESSY. Es ermöglicht nicht nur einen komfortablen Einstieg ins Fahrzeug, sondern bietet auch eine integrierte Diebstahlwarnanlage für zusätzlichen Schutz. Kombiniert wird dies mit einer elektrischen Heckklappe, die sich per Fußbewegung öffnen und schließen lässt – ein praktisches Feature, das vor allem beim Beladen des Kofferraums im Alltag punktet.

Im Innenraum dominiert ein 13-Zoll-Infotainmentbildschirm, der mit einem Navigationssystem ausgestattet ist. Die intuitive Bedienung und die gestochen scharfe Darstellung machen die Nutzung besonders angenehm. Für den Skoda Octavia Combi kommen zusätzliche Komfortmerkmale wie Schlafkopfstützen an den äußeren Rücksitzen, Sonnenschutzrollos und ein halbautomatisches Gepäckraumrollo hinzu – Details, die vor allem Familien ansprechen dürften.

Motorisierungen: Für jeden Bedarf die passende Option Skoda bietet das Sondermodell in drei verschiedenen Motorisierungen an: einen 1,5-Liter-TSI-Benziner mit Mildhybrid-Technologie (150 PS), einen stärkeren 2,0-Liter-TSI-Benziner mit Allradantrieb (204 PS) sowie einen effizienten 2,0-Liter-TDI-Diesel (150 PS). Alle Varianten sind mit einem Doppelkupplungsgetriebe (DSG) ausgestattet.

Der Einstiegsmotor überzeugt durch seinen niedrigen Verbrauch von lediglich 5,1 bis 5,4 Litern pro 100 Kilometer (kombiniert nach WLTP). Der stärkere Benziner richtet sich an Fahrer, die Wert auf mehr Leistung legen – hier liegt der Verbrauch zwischen 6,8 und 7,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Diesel hingegen punktet mit einer hohen Reichweite und einem Verbrauch von nur 4,7 bis 4,9 Litern pro 100 Kilometer.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Ein attraktives Angebot Die Preise für das Sondermodell starten bei 42.830 Euro für die Limousine mit dem Einstiegsbenziner. Der Combi ist ab 43.530 Euro erhältlich. Die Topvariante mit dem stärkeren Benziner und Allradantrieb kostet als Limousine knapp unter 47.000 Euro.

Besonders attraktiv wird das Jubiläumsmodell durch den Preisvorteil von bis zu 2.660 Euro gegenüber einer vergleichbaren Konfiguration des regulären Octavia Sportline. Dieser Vorteil entsteht durch die Integration der drei Ausstattungspakete Komfort, Licht & Sicht sowie Infotainment in die Serienausstattung.

Alltagstauglichkeit: Praktische Details für Familien und Vielfahrer Neben den technischen Highlights überzeugt der Octavia Sportline 30 Jahre auch durch seine hohe Alltagstauglichkeit. Der großzügige Innenraum bietet ausreichend Platz für Passagiere und Gepäck – insbesondere in der Combi-Version mit einem Kofferraumvolumen von bis zu 1.475 Litern bei umgeklappten Rücksitzen.

Praktische Features wie Sonnenschutzrollos oder das halbautomatische Gepäckraumrollo erleichtern den Alltag zusätzlich. Auch auf längeren Fahrten sorgt der hohe Komfortstandard für ein angenehmes Fahrerlebnis.