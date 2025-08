Irrer Reichweiten-Weltrekord mit 4-Tonnen-Truck: Chevrolet fährt 1.700 Kilometer elektrisch

Das Thema Reichweiten-Angst ist so alt wie die Elektromobilität. Nicht zuletzt deshalb ist die maximale Reichweite eines E-Autos der neue Protz-Wert in der E-Branche, wie es bei Benziner-Fans die Höchstgeschwindigkeit ist. Da passt es gut ins Bild, dass Chevrolet jetzt einen neuen Reichweiten-Weltrekord für sich beansprucht. 1.059,2 Meilen, umgerechnet 1.704,6 Kilometer weit, fuhren Testingenieure des US-Riesen mit einer Batterieladung. Allerdings ist an dieser Rekordfahrt so einiges, höflich ausgedrückt, ungewöhnlich.