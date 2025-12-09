Ist der neue Mercedes GLB chancenlos gegen seinen China-Zwilling Smart #5?

Der Mercedes GLB startet 2026 in eine neue Generation und tritt mit Elektro- sowie Hybridantrieben als bis zu siebensitziges Kompakt-SUV an. Der Smart #5 macht sich in seiner jetzigen Form bereits seit Anfang 2025 auf dem deutschen Markt breit. Er wird über das Joint Venture zwischen Mercedes-Benz und Geely in China gebaut und sieht dem GLB beim Blick auf Abmessungen und Proportionen zum Verwechseln ähnlich. Dazu ist der Chinese eines der günstigsten Angebote, wenn es um 800-Volt-Technik und einen 100-kWh-Akku geht. Da kann der Mercedes nicht ganz mithalten. Kommt ein ausführlicher Vergleich zu einem anderen Ergebnis?

Plattform und Abmessungen Der neue Mercedes GLB basiert auf der modularen MMA-Plattform, die sowohl für reine Elektroantriebe als auch für Hybride ausgelegt ist. In Zukunft darf er also die neueste 800-Volt-Technik aus dem CLA nutzen. Mit 4,73 Metern Länge und einem Radstand von 2,86 Metern fällt der GLB etwas länger, aber schmaler aus als sein Wettbewerber. Ungewöhnlich in dieser Klasse ist die Option auf eine dritte Sitzreihe, die für Passagiere bis 1,75 Meter Körpergröße ausgelegt ist.

Der Smart #5 baut auf der SEA-Plattform von Geely auf, die 400- bis 800-Volt-Architekturen erlaubt und technisch eng mit dem Zeekr 7X verwandt ist. Er misst 4,71 Meter in der Länge, wirkt mit 1,92 Metern Breite sogar etwas voluminöser als der Benz. Sein Radstand von 2,90 Metern sorgt für ebenso großzügige Platzverhältnisse. Die Option auf sieben Sitze bietet Smart allerdings nicht an. Dafür ist #5 klar auf komfortables Reisen ausgelegt und bietet optional Offroad-Pakete wie etwa in der "Summit Edition".

Innenraum und Platzangebot von GLB und #5 Im Innenraum präsentiert sich der Mercedes GLB als flexibel nutzbares Familienfahrzeug. Er ist – wie schon erwähnt – als Fünf- oder Siebensitzer erhältlich und ermöglicht dank genügend Kniefreiheit einen leichten Einstieg in die dritte Reihe. Der Nutzwert zeigt sich auch im Stauraum: Der GLB bietet einen 107-Liter-Frunk, bis zu 540 Liter Kofferraumvolumen je nach Sitzkonfiguration und maximal 1.715 Liter bei umgeklappten Sitzen. Die Gestaltung bleibt SUV-typisch kantig, allerdings mit sichtbaren Kunststoffen im unteren Bereich. Ein neues Panoramaglasdach mit "Sternenhimmel"-Modus verschönert das Ambiente des 2026er Modells.

Der Smart #5 legt seinen Schwerpunkt stärker auf Komfort. Der Innenraum wirkt mit seinen weich gepolsterten Zero-Gravity-Sitzen überraschend großzügig und luxuriös. Bein- und Kopffreiheit im Fond sind gut. Hinzu kommen bei entsprechender Ausstattung 34 Ablagefächer, ein 72-Liter-Frunk, ein 20-Lautsprecher-Soundsystem und doppelt verglaste Scheiben für ein besonders leises Fahrgeräusch. Das Kofferraumvolumen gibt Smart mit 630 Litern an. Wird die Rücksitzbank umgeklappt, passen 1.530 Liter hinein.

Ausstattungen und Bedienkonzepte Optional stehen beim Mercedes GLB der MBUX Superscreen oder der Hyperscreen zur Verfügung, ergänzt durch KI-gestützte Assistenten wie ChatGPT und Google Gemini sowie eine voll integrierte Google-Navigation. Die Bedienung erfolgt über eine Mischung aus Touchscreens, einer klassischen Walze an der Mittelkonsole und der typischen Tempomat-Wippe am Lenkrad. Umfangreiche Assistenzsysteme mit zahlreichen Sensoren sorgen für hohe Sicherheit, während Features wie die "transparente Motorhaube" den Offroad-Einsatz erleichtern.

Der Smart #5 setzt ebenfalls auf eine moderne Displaylandschaft mit großem Unterhaltungsfaktor. Ein 25,6 Zoll großes AR-Head-up-Display, ein 10,3-Zoll-Instrumentendisplay sowie zwei 13-Zoll-AMOLED-Screens dominieren den Innenraum. Ein KI-Avatar und ein AMD-V2000-Chip steuern das System. Komfortfunktionen wie elektrisch verstellbare Fondsitze, Verdunkelungsrollos und eine extrem farbintensive Ambientebeleuchtung runden das moderne Ambiente ab. Allerdings verhindert die starke Touch-Fokussierung eine weniger intuitive Bedienung.

Batterie und Antriebe Beim Antrieb zeigt der Mercedes GLB seine Effizienz. Die Elektroversionen mit 800-Volt-Architektur und 85-kWh-Akku starten als GLB 250+ mit 200 kW und bis zu 631 Kilometern WLTP-Reichweite. Darüber rangiert zum Marktstart zunächst nur noch der GLB 350 4MATIC mit 260 kW und Allrad. Weitere Elektrovarianten schiebt Mercedes später nach – zusammen mit verschiedenen Hybrid-Antrieben. Übrigens ermöglicht eine Ladeleistung von bis zu 320 kW dem 250+ und dem 350 4MATIC das Nachladen von 260 Kilometern Reichweite in nur zehn Minuten.

Smart bringt beim #5 einen größeren Akku und deutlich mehr Leistung ins Spiel. Die Basisversion mit 76-kWh-LFP-Akku bietet bis zu 267 kW, während die Topmodelle mit 100-kWh-NMC-Batterie, 800-Volt-Technik und zwei Elektromotoren bis zu 475 kW (646 PS) erreichen. Die Reichweiten liegen je nach Version zwischen rund 430 und etwa 550 Kilometern. Extrem ist vor allem das Schnellladen: Der Smart kann theoretisch bis zu 420 kW aufnehmen und soll in 15 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen können. Die Effizienz scheint aber nicht so gut zu sein, wie beim Mercedes.

Fahrleistungen und Fahrgefühl Zwar liegen vom GLB noch keine finalen Fahrdaten vor, doch Mercedes deutet bereits an, dass der Fokus auf Komfort, Präzision und Variabilität liegt. Das Zwei-Gang-Getriebe sorgt für gute Beschleunigung, während die optionalen Assistenzfunktionen sowohl in der Stadt als auch abseits der Straße unterstützen. Besonders auffällig in dieser elektrischen Fahrzeugklasse ist die Anhängelast von bis zu 2.000 Kilogramm.

Der Smart #5 überzeugt bei den ersten Mitfahrten vor allem durch seinen ausgeprägten Reisekomfort. Die Federung ist weich, die Doppelverglasung macht ihn extrem leise, und die Lenkung arbeitet angenehm leichtgängig. Adaptive Dämpfer fehlen, doch verschiedene Rekuperationsmodi inklusive One-Pedal-Drive stehen zur Verfügung. Auch Offroad-Modi sind an Bord. Die Beschleunigungswerte sind eindrucksvoll. Das Brabus-Topmodell schafft den Sprint von 0 auf 100 km/h in 3,8 Sekunden, wird allerdings bei 210 km/h elektronisch begrenzt. Für die anderen Modelle ist bei 200 km/h Schluss.

Preise und Marktsituation Der Mercedes GLB kommt im ersten Halbjahr 2026 auf den Markt. Die Preise starten bei 59.048 Euro für den GLB 250+ und bei 62.178 Euro für den GLB 350 4MATIC. Leasing beginnt bei 305 Euro im Monat. Mercedes positioniert den GLB klar im Premiumsegment – mit all den Vorteilen, die die Marke normalerweise mit sich bringt.

Der Smart #5 kann bereits ab April 2025 bestellt werden und beginnt preislich deutlich darunter: Das Basismodell #5 Pro startet bei 45.900 Euro, die Pro+-Version mit 100-kWh-Akku bei 50.900 Euro. Premium und Pulse folgen bei rund 55.400 Euro, die Summit Edition kostet 56.900 Euro und die sportliche Brabus-Variante 60.900 Euro.