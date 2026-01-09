Kia EV5 GT: Fett im Auftritt, zögerlich bei der Leistung

Mit dem EV5 GT erweitert Kia seine GT-Palette auf die SUV-Mittelklasse – allerdings ohne den Anspruch eines Hochleistungsmodells wie beim EV6 GT. Statt maximaler Leistung stehen ausgewogene Fahrdynamik, moderne Fahrwerksregelung und Alltagstauglichkeit im Vordergrund.

Plattform, Abmessungen und Einordnung Der Kia EV5 GT basiert auf der E-GMP-Plattform und ist mit einer Länge von 4.61 Metern nur etwas kürzer als der EV6. Mit 1.87 Meter Breite und 1.67 Meter Höhe wirkt das Sportmodell aber wesentlich stattlicher als der flacher geschnittene EV6 GT. Die Proportionen unterstreichen die unterschiedliche Ausrichtung: Während der EV6 GT als sportlich flaches Crossover konzipiert ist, bleibt der EV5 GT ein klassisches SUV mit entsprechendem Raumangebot.

Auch der Antrieb ist deutlich moderater ausgelegt als beim EV6 GT. Der EV5 GT verfügt über einen Allradantrieb mit zwei Elektromotoren, die 155 kW an der Vorderachse und 70 kW an der Hinterachse leisten. Die Systemleistung beträgt 225 kW/306 PS. Damit positioniert sich der EV5 GT klar unterhalb des EV6 GT, der mit bis zu 478 kW (650 PS) mehr als doppelt so leistungsstark ist. Auch bei der Beschleunigung zeigt sich die unterschiedliche Zielsetzung:

Der EV5 GT beschleunigt in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h – sportlich für ein SUV, aber weit entfernt von den Fahrleistungen des EV6 GT.

GT-Technik mit Komfortfokus Der Stromvorrat steckt in einer 81,4-kWh-Batterie, die sich an einer DC-Schnellladesäule in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lässt. Zusätzlich verfügt der EV5 GT über Vehicle-to-Load (V2L) zur externen Stromversorgung. Zum serienmäßigen GT-Setup des EV5 GT gehört eine elektronisch geregelte Federung, die zwar sportlicher, aber immer noch auf Alltagskomfort ausgelegt ist. Ergänzt wird das Fahrwerk durch Michelin Pilot Sport 4 SUV in der Dimension 255/45 R20.

Der Kia EV5 GT verfügt über GT-exklusive Fahrmodi, die Antrieb, Lenkung, Fahrwerk und Anzeigen bündeln. Zusätzlich kommen Virtual Gear Shift und Active Sound Design zum Einsatz, die gezielt Rückmeldung und Fahrgefühl beeinflussen. Im Innenraum kommen so einige sportliche Elemente hinzu. Zur Serienausstattung des Kia EV5 GT zählen unter anderem:

GT-Semi-Bucket-Sportsitze

GT-Lenkrad

Head-up-Display

Harman/Kardon Premium-Audiosystem

Premium Relaxation Seats

Digitalschlüssel 2.0

Remote Smart Parking Assist (RSPA Entry)

Kia spendiert ebenso eine große Armada an Assistenzsystemen. Der EV5 GT ist mit einem umfassenden ADAS-Paket ausgestattet, darunter:

Highway Driving Assist 2 (HDA2)

Smart Cruise Control 2 mit Navigationsdaten

Lane Following Assist 2

Forward Collision-Avoidance Assist 2

Surround View Monitor und Blind-Spot View Monitor

Parking Collision-Avoidance Assist Die Serienproduktion des Kia EV5 GT ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Konkrete Marktstarttermine und Preise werden die Koreaner noch vor dem Verkaufsbeginn bekannt geben.