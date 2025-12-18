Kleine Ursache, große Wirkung: Jeder 4. Neuwagen in Frankreich ist elektrisch

In Frankreich boomen Elektrofahrzeuge seit einiger Zeit. Auch im November 2025 setzte sich der Trend fort. Trotz eines insgesamt stagnierenden Automobilmarktes gibt es einen neuen Rekordwert: Elektroautos erreichten erstmals einen Marktanteil von über 26 Prozent.

Nach Angaben von Avere (The European Association for Electromobility), wurden im November insgesamt 37.723 Elektrofahrzeuge (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) neu zugelassen. Das entspricht einem Zuwachs von 48,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders stark entwickelte sich der Privatkundenmarkt: 34.533 vollelektrische Pkw entfielen auf private Zulassungen, womit mehr als jedes vierte neu zugelassene Fahrzeug im November rein elektrisch angetrieben war.

Staatliches Sozialleasing trägt Früchte Die hohe Nachfrage in Frankreich hat einen Grund. Denn die französische Regierung startete Anfang 2024 ein staatlich gefördertes Leasingprogramm für Elektroautos, das sich an Menschen mit geringem Einkommen richtete, die beruflich auf ein Auto angewiesen sind und mindestens 15 Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt leben. Die monatlichen Raten begannen bei 100 Euro für kleine Elektrofahrzeuge. Aufgrund der unerwartet hohen Nachfrage mit über 50.000 Anträgen – mehr als doppelt so vielen wie geplant – wurde das Programm jedoch bereits nach weniger als einem Monat bis 2025 ausgesetzt.

Seit September 2025 läuft das Leasingprogramm mit einem Fördervolumen von 370 Millionen Euro wieder. Abhängig von Auto und persönlichen Umständen sind monatliche Raten zwischen 140 und 200 Euro bei einem maximalen Zuschuss von 7.000 Euro pro Fahrzeug drin. Die Zugangsvoraussetzungen blieben unverändert. Ziel ist es, rund 50.000 zusätzliche Elektroautos auf die Straßen zu bringen und gleichzeitig die europäische Fahrzeugproduktion zu stärken, im Einklang mit dem Ziel der Regierung, die Elektromobilität in Frankreich deutlich auszubauen.

Renault dominiert das Marktgeschehen Vom staatlichen Zuschuss profitiert vor allem ein Modell: der Renault 5 E-Tech. Allein im November wurden 5.325 Exemplare des Renault 5 E-Tech neu zugelassen. Übrigens erfreut sich der kompakte Franzose weltweit großer Beliebtheit. Das Ampere-ElectriCity-Werk in Douai ist voll ausgelastet und hat allein in 15 Monaten mehr als 100.000 R5 E-Tech produziert. In Frankreichs Verkaufsstatistik können die Konkurrenten nur stöhnen. Mit deutlichem Abstand folgt der Peugeot e-208, der mit 2.072 Einheiten erste Anzeichen einer Markterholung zeigt. Auf Rang drei liegt der Renault Scénic, der seine stabile Entwicklung fortsetzt.

Der Citroën ë-C3 kam im November auf 1.701 Zulassungen und positioniert sich damit solide, bleibt jedoch hinter den volumenstärkeren Modellen zurück. Angesichts der Konkurrenz durch den preislich ähnlich positionierten Renault Twingo E-Tech könnte es für den ë-C3 künftig schwieriger werden. Der Renault 4 bleibt mit 1.268 Neuzulassungen hinter den Erwartungen und liegt hinter dem elektrischen Mini. Auffällig ist zudem das Fehlen des Tesla Model Y in den Top 10; das Tesla Model 3 erreicht lediglich Platz zehn.

Renault 5 E-Tech als meistverkauftes Elektroauto 2025 Seit Jahresbeginn wurden bis einschließlich November 31.571 Renault 5 E-Tech zugelassen. Damit ist das Modell nicht nur das erfolgreichste Elektroauto des Jahres, sondern belegt marken- und antriebsübergreifend Rang neun der meistverkauften Pkw in Frankreich – direkt hinter Renault Captur und Dacia Duster. Auf Platz zwei folgt das Tesla Model Y mit 17.985 Einheiten und damit mehr als 40 Prozent weniger Zulassungen.

Im weiteren Feld liegen der Citroën C3 und der Renault Scénic nahezu gleichauf. Während der C3 auf 14.651 Zulassungen kommt, erreicht der Scénic 14.454 Einheiten. Die endgültige Platzierung dürfte erst mit den Dezemberzahlen feststehen.

Uneinheitliche Entwicklung bei weiteren Modellen Der Peugeot e-208 verzeichnete von Januar bis November 2025 insgesamt 12.443 Zulassungen. Nach einem deutlichen Einbruch im Sommer, mit Monatswerten von unter 500 Einheiten im Juli und August, dürfte es jedoch schwierig werden, zum Jahresende noch deutlich aufzuschließen. Der Renault Mégane E-Tech bleibt hinter den Erwartungen zurück: Mit 7.823 Zulassungen liegt er nur etwa halb so hoch wie der Scénic und bewegt sich lediglich knapp vor dem VW ID.3 und dem BMW iX1.

Auch das Tesla Model 3 spielt im Jahr 2025 nur eine untergeordnete Rolle. Bis Jahresende werden voraussichtlich rund 5.427 Neuzulassungen erreicht. Den Herstellern bleibt mit dem Dezember nur noch ein Monat, um offene Bestellungen und Leasingfahrzeuge auszuliefern. Insbesondere beim Renault 5 E-Tech ist mit einer hohen Auslieferungsdynamik zu rechnen. Der Erfolg des Einstiegsmodells dürfte sich auch in den kommenden Monaten positiv auf die Elektro-Zulassungszahlen in Frankreich auswirken.