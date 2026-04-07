Wie Qstomize reversible Van‑Umbauten für E‑Kleinwagen umsetzt.

Der Twingo Van EDF basiert auf dem bekannten Elektro-Kleinwagen Twingo E-Tech. Um den Wagen in einen Transporter zu verwandeln, wurden die Rücksitze entfernt und durch eine Kunststoffwanne ersetzt. Diese Wanne bietet nicht nur zusätzlichen Stauraum, sondern kann auch leicht wieder entfernt werden, um den Wagen in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Eine gitterartige Trennwand sorgt für Sicherheit, indem sie den Laderaum von der Fahrerkabine abgrenzt. Zusätzlich schützt eine Abdeckung den Inhalt vor neugierigen Blicken.

Gesteigertes Ladevolumen Durch den Umbau wächst das Ladevolumen des Twingo erheblich. Während das Serienmodell maximal 360 Liter Stauraum bietet, erreicht der Twingo Van EDF beeindruckende 797 Liter. Davon befinden sich rund 480 Liter unterhalb der Laderaumabdeckung. Diese Kapazität macht den Wagen besonders attraktiv für gewerbliche Nutzer, die in urbanen Gebieten operieren, wie Energieversorger oder Serviceflotten.

Optische Anpassungen Das Showcar hebt sich auch optisch vom Serienmodell ab. Die auffällige blaue Lackierung spiegelt die Unternehmensfarben von EDF wider, während schwarze Scheinwerferumrandungen und stark getönte hintere Seitenscheiben das Design abrunden. Diese Anpassungen unterstreichen den professionellen Charakter des Fahrzeugs.

M1-Zulassung und rechtliche Aspekte Der Twingo Van EDF verfügt über eine M1-Zulassung, die ihn als Pkw klassifiziert. Dies bedeutet, dass der Umbau reversibel ist und der Wagen weiterhin als Privatfahrzeug genutzt werden kann. Eine N1-Nutzfahrzeugzulassung, bei der der Umbau permanent wäre, ist laut Renault nicht geplant. Diese Entscheidung ermöglicht eine größere Flexibilität und spricht eine breitere Zielgruppe an.

Historische und marktstrategische Einordnung Renault knüpft mit diesem Konzept an frühere Ideen an. Bereits in den 1990er-Jahren gab es eine Transporterversion des ersten Twingo. Auch andere Hersteller wie Ford und Fiat haben in der Vergangenheit ähnliche Konzepte umgesetzt. In den letzten Jahren erlebt dieses Segment eine Renaissance, was durch Modelle wie den Renault 4 in Nutzfahrzeugausführung oder den Citroën ë-C3 als Van unterstrichen wird.