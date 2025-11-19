AMS Kongress
SUV
E-Auto

Leapmotor A10: Elektrischer City-SUV ist auf dem Weg

Leapmotor A10
Elektrischer Billig-City-SUV ist auf dem Weg

Stellantis-Partner Leapmotor bringt in China mit dem A10 einen extrem kompakten Elektro-SUV. Der könnte auch im europäischen Billig-Segment mitmischen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.11.2025
Als Favorit speichern
Leapmotor A10
Foto: Leapmotor

Auf der Guangzhou Auto Show 2025 wird Leapmotor den elektrischen City-SUV A10 am 21. November 2025 offiziell präsentieren. Bereits vorab sind erste Infos und Bilder zum kleinen SUV durchgesickert. Auch wenn der Leapmotor A10 in China debütiert, soll er später auf dem Weltmarkt Karriere machen.

4,30 Meter langer City-SUV

Der Leapmotor A10 soll die Lücke zwischen dem Stadtauto T03 und dem Kompaktmodell B05 schließen. Die Exterieurgestaltung des A10 entspricht der markentypischen Designsprache. Er verfügt über eine geschlossene Frontpartie mit trapezförmigem Lufteinlass und ovalen Scheinwerfern. Markant sind die drei waagerechten Lufteinlässe auf der abgedunkelten C-Säule. Auf dem Dach findet man eine Hutze – vermutlich für die Lidar-Sensorik. Die Türgriffe sind flächenbündig eingelassen. Der A10 wirkt beinahe wie ein geschrumpfter B10.

Allerdings ist der A10 deutlich kompakter als der B10. Leapmotor hat zwar noch keine Daten veröffentlicht, der A10 dürfte aber auf dem Niveau des Wettbewerbers BYD Atto 2 unterwegs liegen und damit nur knapp 4,30 Meter lang sein – 20 Zentimeter weniger als der B10.

In China soll der A10 für umgerechnet rund 9.700 Euro auf den Markt kommen. Für den europäischen Markt wird ein Preis knapp unter 25.000 Euro deutlich realistischer. Hier würde er dann auf Wettbewerber wie den Peugeot e-2008 oder den VW ID.2 Cross treffen.

Fazit

