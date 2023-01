Lightyear 2 Solarauto für 40.000 Euro

Der niederländische E-Autobauer kündigt mit dem Lightyear 2 ein Auto mit Solarunterstützung für den Massenmarkt an.

Mit dem Lightyear 0 haben die Niederländer Ende 2022 ihr erstes Elektroauto mit Solar-Unterstützung auf den Markt gebracht. Das punktet zwar mit überragender Aerodynamik und bis zu 70 Kilometern zusätzlicher Reichweite durch die Solarmodule auf dem Dach, ist aber mit Preisen ab 250.000 Euro plus Steuern alles andere als massentauglich.

Ab 2025, bis zu 800 km Reichweite

Das soll sich ab 2025 ändern, wenn der Hersteller mit dem Lightyear 2 ein deutlich günstigeres Modell an den Start schieben will. Deutlich günstiger heißt: Preise ab 40.000 Euro. Auf der CES 2023 in Las Vegas wurde dann auch die Öffnung der Reservierungsliste bekannt gegeben, auf der sich Interessenten kostenfrei für den Solarstromer vormerken lassen können.

Details zum neuen Modell wurden aber noch nicht genannt. Dafür vermitteln erste Teaserbilder einen Eindruck vom Lightyear 2. Der setzt wie sein Schwestermodell auf eine extrem aerodynamisch geformte Karosserie mit Fließheck, vier Türen sowie Solarmodule auf dem Dach und Elektromotoren an den Rädern. Inklusive Solar-Unterstützung prognostiziert Lightyear eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern.

Fazit

