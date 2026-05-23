Zwei Motoren, viel Traktion: Ford Capri im Test

Da stellen wir uns jetzt mal ganz blöd – und uns unter Capri eine sonnige Insel und kein Sportcoupé der 70er vor. Oder vielleicht doch einen vividgelben, viertürigen Elektro-Crossover? Okay, ran an den Ford Capri, den Crossover-Bruder des Explorer, mit dem er die technische Basis (MEB von VW) teilt. Im Innenraum gibt’s unter anderem einen großen, in der Neigung verstellbaren Mittelbildschirm, der eine klare Bilddarstellung sowie eine grundsätzlich verständliche Bedienbarkeit bietet, bis hin zur schnellen Deaktivierung unerwünschter Nerv-Assistenz. Der Capri liefert ein geräumiges Interieur mit teils einfachen Oberflächen, mit reichlich Ablagen und Kofferraum (572–1.510 Liter), mit passender Ergonomie und einem bequemen, ausreichend haltstarken ...