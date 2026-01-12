Lkw beschlagnahmt und Anwalt weg: Bollinger kollabiert

Bollinger Motors steht nach der jüngsten Insolvenz erneut vor dem finanziellen Zusammenbruch – jetzt haben die Behörden sogar firmeneigene Lkw beschlagnahmt. Die Probleme des Unternehmens, das Elektro-Lkw anbietet, sind vielfältig. Besonders auffällig sind die steigenden Schulden und die unbeglichenen Zahlungen an Zulieferer und ehemalige Mitarbeiter. Aber auch die Rückforderung staatlicher Fördergelder und die Beschlagnahme von Fahrzeugen werfen einen Schatten auf das Unternehmen.

Erneute Insolvenz: Scheitern trotz finanzieller Unterstützung Mullen Automotive hatte Bollinger Motors im September 2022 übernommen und finanziell unterstützt. Außerdem gab es eine kräftige Fördergeld-Spritze des US-Bundesstaates Michigan. Trotz dieser Hilfe konnte Bollinger weder seine Verbindlichkeiten begleichen noch den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Im Dezember 2025 ordnete ein Richter in Ohio die Insolvenz des Unternehmens an, nachdem Zulieferer und ehemalige Mitarbeiter Forderungen gegen das Unternehmen erhoben hatten.

Die Behörden haben einen Insolvenzverwalter eingesetzt, um die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen. Insbesondere die Forderungen von Dana Inc., einem Zulieferer, der etwas mehr als 6 Millionen Dollar (aktuell umgerechnet zirka 5,16 Millionen Euro) fordert, haben zu dieser Entscheidung geführt. Die Forderungen aller Zulieferer sollen sich auf 14 Millionen Dollar (12 Millionen Euro) summieren. Das Arbeitsministerium von Michigan fordert die Rückzahlung von fast einer Million Dollar (860.000 Euro) aus einem Zuschuss, den Bollinger im Jahr 2025 erhalten hatte – ursprünglich sollte Bollinger sogar drei Millionen Dollar (2,58 Millionen Euro) an Fördergeldern erhalten.

Beschlagnahmte Fahrzeuge und offene Forderungen Im Dezember 2025 hat ein Gericht insgesamt 20 Elektro-Lkw des Typs B4, einen Chevrolet-Transporter Baujahr 2021, einen Ford F-450 aus dem Jahr 2023 und zwei Anhänger von Bollinger beschlagnahmt. Diese Fahrzeuge, die ursprünglich zu Preisen von über 150.000 US-Dollar (129.000 Euro) im Angebot waren, sind nun mit einem Preis in Höhe von 89.000 US-Dollar (76.500 Euro) ausgezeichnet. Eine Garantie oder einen Werk-Kundendienst gibt es für diese Fahrzeuge nicht mehr.

Abmeldung von der Nasdaq Im Oktober 2025 haben die Verantwortlichen das Unternehmen von der Nasdaq entfernt – ein Schritt, der Bollingers finanzielle Schwierigkeiten unterstreicht. Vertreter der Gläubige werfen Bollinger seit längerem Missmanagement vor. Redakteure von Detroit News haben kürzlich den Firmenhof von Bollinger an der West 11 Mile in Detroit besucht. Das Gelände hat einen verlassenen Eindruck gemacht – 18 neue B4 standen auf den Flächen. Zwei allerdings mit geöffneten Türen und verschneitem Innenraum.

Bollinger Mit dem Elektro-Lkw B4 wollte Bollinger überleben - das scheint nicht funktioniert zu haben. Die Behörden haben jetzt 20 B4 aus dem Firmenbestand beschlagnahmt.



Bollingers Anwalt hatte die Insolvenzverwaltung abgelehnt und erklärt, die Klage des Lieferanten basiere "ausschließlich auf vagen, allgemeinen Behauptungen über Insolvenz oder drohende Insolvenz". Die Redakteure von Detroit News vermuten, dass Bollinger inzwischen ohne anwaltliche Vertretung ist.

Bollinger Motors Der Bollinger B1 galt als gelungenes, robustes Elektro-SUV. Im Januar 2022 musste Bollinger allerdings die Entwicklung des Modells wegen finanzieller Schwierigkeiten einstellen.

Marktsituation und Zukunftsperspektiven Die Insolvenz von Bollinger Motors ist nicht nur eine Geschichte von Fehlschlägen im Management, sondern auch ein Indikator für die schwierige Situation vieler Elektroauto-Startups. Die sinkende Nachfrage nach Elektro-Nutzfahrzeugen und die Herausforderungen im Finanzierungsumfeld haben zahlreiche Unternehmen in den USA in den roten Zahlen gehalten. Für Bollinger Motors sieht es nach der erneuten Insolvenz düster aus, und die Aussicht auf eine erfolgreiche Rückkehr in den Markt scheint nahezu ausgeschlossen.