Lordstown Endurance (2020) Nächster Elektro-Pickup im Anmarsch

Lordstown im Bundesstaat Ohio beherbergte über 50 Jahre eines der größten US-Werke des Autogiganten General Motors. Seit Mitte der Sechzigerjahre sind dort mehr als 16 Millionen Autos vom Band gerollt, darunter Ikonen wie die Chevrolet-Limousinen Caprice und Impala, der Pontiac Firebird und die Lieferwagen-Geschwister Chevrolet Van und GMC Vandura. Doch nun, da die Produktion des Kompaktwagens Cruze – seines Zeichens das letzte in Lordstown produzierte GM-Modell – ausgelaufen ist, hat der Konzern keine Verwendung mehr für das Werk.

Elektro-Pickup Lordstown Endurance

Nach monatelangen Gesprächen hat GM das Werk nun offiziell verkauft, ohne allerdings einen Preis bekanntzugeben. Neuer Besitzer ist das Elektroauto-Startup Lordstown Motors, das dort elektrische Nutzfahrzeuge bauen möchte, die „kostengünstig für Flotten“ sein sollen und außerdem sicherer und produktiver als Konkurrenzprodukte. Die Firma hat den Anspruch, „das führende Epizentrum für Elektrofahrzeuge in der Region zu schaffen“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Lordstown Motors Auf ersten Design-Skizzen sieht der Lordstown Endurance dem Rivian RT1 sehr ähnlich.

Die Produktion des ersten Modells, eines Pickups mit Elektroantrieb namens Endurance, soll schon in der zweiten Jahreshälfte 2020 starten. Das ist ambitioniert und (wenn überhaupt) nur deshalb zu schaffen, weil Lordstown Motors die Technik eines anderen Elektro-Pickups nutzt. Die konstruktive Basis liefert der Workhorse W-15, bei dem an jeder Achse ein Elektromotor sitzt; die Motoren leisten im Zusammenspiel 460 PS. Weil die elektrische Reichweite mit 108 Kilometern begrenzt ist, gibt es einen Benzinmotor als Range Extender, wodurch die Reichweite auf 500 Kilometer steigen soll.

Große finanzielle Schwierigkeiten

Die Verbindung zwischen Lordstown und Workhorse Motors, das auch zehn Prozent der Anteile an dem neuen Startup hält, kommt nicht von ungefähr: Beide Firmen wurden von Steve Burns gegründet, der auch als Geschäftsführer fungiert. Allerdings befindet sich Workhorse in großen finanziellen Problemen. Im Laufe des Jahres machte die Firma 38 Millionen Dollar (aktuell etwa 34,5 Millionen Euro) Verlust und ist nur dank eines Hedge-Fonds-Darlehens noch am Leben. Das Kapital von Lordstown Motors soll über einen anderen Investment-Fonds abgesichert sein.

Lordstown soll den W-15 fortan in Lizenz bauen und auch dessen 6.000 Vorbestellungen übernehmen. Im Gegenzug soll Workhorse ein Prozent Provision auf jeden der ersten 200.000 verkauften Lordstown Pickups erhalten. Und außerdem ein Prozent aller Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen, die das neue Startup erhält. Davon scheint einiges nötig zu sein, denn dem „Wall Street Journal“ zufolge soll Lordstown mindestens 300 Millionen Dollar (über 270 Millionen Euro) benötigen, damit die Produktion überhaupt anlaufen kann. Sobald dies passiert ist, könnten jährlich bis zu 500.000 Elektro-Pickups aus den altehrwürdigen Fabrikhallen rollen. So sehen es zumindest die Pläne von Lordstown Motors vor.

Fazit

Das scheint sehr ambitioniert zu sein, wenn man bedenkt, dass in Lordstown zu Spitzenzeiten gerade einmal rund halb so viele Cruze-Exemplare produziert wurden. Zudem erscheinen die Verknüpfungen, die sich Mr. Burns für seine beiden Firmen ausgedacht hat, doch arg kompliziert zu sein. Es wäre den Arbeitern in Lordstown zu wünschen, dass die Pläne aufgehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier dem nächsten E-Auto-Startup von Beginn an beim Scheitern zusehen, erscheint aber größer.