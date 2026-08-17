Lucid Gravity GT-S: Zum Luxus kommt enorm viel Leistung

Viel hilft viel. Nach diesem Motto stockt der US-Elektroautobauer Lucid jetzt das Portfolio des E-SUV Gravity nach oben auf. Inspiriert vom Lucid Air Sapphire, bietet das neue Gravity GT-S-Modell mehr Leistung, eine höhere Fahrdynamik und ein sportlicheres Design, ohne dabei das Platzangebot, den Komfort und die Vielseitigkeit des Gravity-Konzepts einzubüßen. Premiere feiert der Lucid Gravity GT-S auf der Monterey Car Week 2026.

Mehr Power, mehr Fahrwerk Im GT-S erreicht der elektrische Allradantrieb eine Spitzenleistung von 798 kW (1.085 PS). Bislang erreichte die stärkste Variante 617 kW (839 PS). Zum Air Sapphire, der als Inspiration gedient haben soll, hält der GT-S allerdings noch deutlich Abstand. Der kommt nämlich auf 920 kW (1.251 PS).

Für den Spurt von null auf 60 mph (96 km/h) geben die Amerikaner eine Zeit von 3,1 Sekunden an – 0,5 Sekunden schneller als der bisher flotteste Gravity. Weitere Leistungs- oder Fahrleistungsdaten wurden bislang nicht kommuniziert.

Für mehr Agilität, Stabilität und Fahrkomfort sorgt das serienmäßige "Dynamic Handling Package", das eine Hinterradlenkung mit einer adaptive Drei-Kammer-Luftfederung kombiniert, die das Fahrzeug bei höheren Geschwindigkeiten absenkt.

Optisch grenzt sich der GT-S lediglich durch ein paar blaue Akzente von seinen Schwestermodellen ab. So finden sich an der Karosserie verschiedene blau gehaltene Anbauteile, die Bremssättel tragen blauen Lack und im Innenraum gehören blaue Sicherheitsgurte, eine blaue Markierung am Lenkrad sowie eine eingeprägte "Lucid Bear"-Grafik auf den Kopfstützen der Vordersitze zu den farbigen GT-S-Akzenten.

Satter Aufpreis, nur für die USA Zu haben ist der Lucid Gravity GT-S vorerst exklusiv nur in den USA. Hier soll er ab dem vierten Quartal 2026 verfügbar sein. Als Grundpreis nennt Lucid 125.900 Dollar (umgerechnet rund 109.000 Euro). Der GT-S sortiert sich damit 25.000 Dollar (umgerechnet rund 22.000 Euro) über dem bisherigen Gravity-Topmodell Grand Touring ein, das ab 98.900 Dollar (umgerechnet rund 86.000 Euro) angeboten wird. In Deutschland ist der Grand Touring übrigens erst ab 119.900 Euro zu haben.