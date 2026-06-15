Lynk-&-Co-02-Modellpflege 2027: Schnellerer Start, neue Konsole, Games und Hey-Honk-Hupe

Lynk & Co bringt den 02 als Modelljahr 2027 (MY27) zu den Händlern und setzt auf gezielte Detailpflege statt großer Optik- oder Technik-Operation. Die Marke hält das Grunddesign und den Antrieb unverändert und arbeitet vor allem an Materialanmutung, Alltagstauglichkeit und Software-Tempo.

Neue Farbe und auffällige Akzente In der Lackpalette ergänzt "Onyx Black” künftig die bisherigen Optionen. Innen setzt Lynk & Co einen deutlichen Kontrastpunkt: Gelbe Sicherheitsgurte ziehen Blicke auf sich und geben dem 02 einen eigenständigen Look.

Innenraum-Upgrade: Mikrofaser und neue Mittelkonsole Im Cockpit und an den Türen wertet Lynk & Co mit Mikrofaserelementen auf und zielt auf eine hochwertigere Haptik. Dazu gestaltet der Hersteller die Mittelkonsole neu, ordnet Ablagen und Stauraum um und erleichtert damit den Alltag an Bord.

Software: schneller bereit, stärker personalisiert Beim Einsteigen soll das System schneller hochfahren, damit der 02 zügiger "online” geht. Zusätzlich integriert Lynk & Co personalisierte Fahrereinstellungen, damit wichtige Setups von Beginn an sitzen. Häufig genutzte Funktionen sollen die Fahrer außerdem schneller erreichen, etwa über eine optimierte Bedienstruktur.

Hey Honk und Game Link: mehr Spieltrieb im Stand Mit "Hey Honk” liefert Lynk & Co eine Interaktionsfunktion, die über die Außenlautsprecher verschiedene Sounds abspielen kann, darunter "Applause”, "Excuse Me” und "Bye Bye”. Mit "Game Link” bringt die Marke außerdem In-Car-Entertainment aufs Zentraldisplay, sobald der 02 geparkt steht.

Lynk & Co Neues Material-Upgrade und das große Zentraldisplay im Fokus.



Preis: Einstieg weiterhin ab 36.000 Euro Am Preis rüttelt Lynk & Co nicht: Das Basismodell startet weiterhin bei 36.000 Euro.