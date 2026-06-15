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Lynk-&-Co-02-Modellpflege 2027: Schnellerer Start, neue Konsole, Games und Hey-Honk-Hupe

Lynk & Co 02: Modellpflege 2027
Schnellerer Start, neue Konsole, Games

Lynk & Co frischt den 02 zum Modelljahr 2027 auf und zielt auf mehr Komfort und eine spürbar flinkere Bedienung. Neu kommen Onyx Black, mehr Mikrofaser im Cockpit, eine überarbeitete Mittelkonsole und zusätzliche Software-Funktionen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.06.2026
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Lynk & Co 02
Foto: Lynk & Co

Lynk & Co bringt den 02 als Modelljahr 2027 (MY27) zu den Händlern und setzt auf gezielte Detailpflege statt großer Optik- oder Technik-Operation. Die Marke hält das Grunddesign und den Antrieb unverändert und arbeitet vor allem an Materialanmutung, Alltagstauglichkeit und Software-Tempo.

Neue Farbe und auffällige Akzente

In der Lackpalette ergänzt "Onyx Black” künftig die bisherigen Optionen. Innen setzt Lynk & Co einen deutlichen Kontrastpunkt: Gelbe Sicherheitsgurte ziehen Blicke auf sich und geben dem 02 einen eigenständigen Look.

Innenraum-Upgrade: Mikrofaser und neue Mittelkonsole

Im Cockpit und an den Türen wertet Lynk & Co mit Mikrofaserelementen auf und zielt auf eine hochwertigere Haptik. Dazu gestaltet der Hersteller die Mittelkonsole neu, ordnet Ablagen und Stauraum um und erleichtert damit den Alltag an Bord.

Software: schneller bereit, stärker personalisiert

Beim Einsteigen soll das System schneller hochfahren, damit der 02 zügiger "online” geht. Zusätzlich integriert Lynk & Co personalisierte Fahrereinstellungen, damit wichtige Setups von Beginn an sitzen. Häufig genutzte Funktionen sollen die Fahrer außerdem schneller erreichen, etwa über eine optimierte Bedienstruktur.

Hey Honk und Game Link: mehr Spieltrieb im Stand

Mit "Hey Honk” liefert Lynk & Co eine Interaktionsfunktion, die über die Außenlautsprecher verschiedene Sounds abspielen kann, darunter "Applause”, "Excuse Me” und "Bye Bye”. Mit "Game Link” bringt die Marke außerdem In-Car-Entertainment aufs Zentraldisplay, sobald der 02 geparkt steht.

Lynk & Co 02
Lynk & Co

Neues Material-Upgrade und das große Zentraldisplay im Fokus.

Preis: Einstieg weiterhin ab 36.000 Euro

Am Preis rüttelt Lynk & Co nicht: Das Basismodell startet weiterhin bei 36.000 Euro.

Fazit

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