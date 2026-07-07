McMurtry Spéirling Pure: 1,55 Sekunden für 1,37 Millionen Euro

Vor rund zehn Jahren startete Ex-Formel 1-Ingenieur Thomas Yates zusammen mit David McMurtry das Projekt Spéirling, mit dem Ziel, einen Elektro-Einsitzer ausschließlich für die Rundstrecke zu bauen, der fahrdynamisch einem F1-Boliden das Wasser reichen oder sogar abgraben kann. Im Juli 2026 konnte McMurtry Automotive mit dem Spéirling Pure endlich das serienfertige Modell präsentieren.

Mehr Platz für Fahrer und Technik Gegenüber den ersten Prototypen blieb das Spéirling-Konzept unverändert, wurde aber in 95 Prozent aller Teile weiterentwickelt. Als Rückgrat fungiert weiterhin ein Carbon-Monocoque, das allen gängigen Motorsport-Sicherheitsstandards entspricht. Um mehr Platz für den Fahrer und die Technik zu schaffen, wurde der Radstand von ursprünglich 2,0 auf 2,2 Meter gestreckt. Im verbreiterten Cockpit genießt der Pilot, der jetzt bis zu 2 Meter groß sein darf, mehr Bewegungsfreiheit und auch einen besseren Überblick. Für den Einsatz bei Trackdays wurden Blinker, Warnblinker, Scheinwerfer und Bremsleuchten ergänzt. Im neuen Zuschnitt kommt der Spéirling auf eine Länge von 3,82 Meter, eine Breite von 1,80 Meter und eine Höhe von 1,06 Meter.

1.000 PS im Heck Mit dem größeren Chassis wuchs die Lithium-Ionen-Batterie von 60 auf 100 kWh. Die Kühlung für den Antrieb wanderte aus dem Heck in die Front, was mehr Platz, eine optimierte Aerodynamik sowie eine verbesserte Balance bringt. Angetrieben wird der Einsitzer weiterhin von zwei mit einem verstärkten Getriebe und einem E-Differenzial gekoppelten E-Motoren an der Hinterachse. Die Leistung gibt McMurtry schlicht mit 1.000 PS an. Die Rekuperationsleistung wurde auf 200 kW angehoben.

Den Spurt von null auf 60 mph (96 km/h) schafft der 1.350 Kilogramm schwere Spéirling in 1,55 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch auf 305 km/h begrenzt. Im Renntempo gefordert soll die Batteriekapazität rund 40 bis 50 Kilometer Fahrspaß erlauben. Dann muss der Flitzer wieder an die Ladesäule – je nach Ladeleistung für 20 bis 60 Minuten. Für echte Grenzerfahrungen dürften im Rundstreckeneinsatz die möglichen Brems- und Kurvenkräfte sorgen. McMurtry spricht von jeweils bis zu 3g.

Mit Luftabsaugung zu 2 Tonnen Abtrieb Möglich machen solche Kräfte zwei ins Aerodynamikkonzept integrierte Hochgeschwindigkeitslüfter, die mit bis zu 23.000 Umdrehungen die Luft unter dem Auto absaugen und am Heck ausblasen. Damit das funktioniert, dichten seitliche Leisten den Unterbodenbereich ab. Der damit generierte Abtrieb soll rund zwei Tonnen betragen. Theoretisch kann der Spéirling damit sogar an der Decke fahren.

Mehr Federweg, eine auf Hydraulik umgestellte Lenkung, optional elektronisch verstellbare Dämpfer, eine breitere Spur sowie größere Rennslicks in den Formaten 30/68-18 vorn und 31/71-18 hinten optimieren das Fahrwerk. Die Carbon-Keramik-Bremsanlage von Brembo arbeitet mit ABS und einer Traktionskontrolle zusammen.

Ab rund 1,4 Millionen Euro Jedes Fahrzeug wird individuell nach Kundenwunsch in England von Hand gefertigt, die Sitzschale wird individuell angepasst. Die ersten Auslieferungen an Kunden sollen im Laufe des Jahres 2026 beginnen. Als Grundpreis nennt McMurtry 1,15 Millionen Euro zuzüglich Steuern – in Summe für deutsche Interessenten also rund 1,37 Millionen Euro. Hinzu kommt noch ein optionales Powerbank-System mit 100 kWh Speicherkapazität und 120 kW Ausgangsleistung, welches das Laden an herkömmlichen Drehstromanschlüssen in Boxengassen erlaubt.

Und wer keine eigene Rennstrecke im Zugriff hat, kann sich laut Hersteller auch in verschiedenen globalen Rennserien mit anderen Piloten messen. Zugelassen ist der Spéirling Pure unter anderem für Wettbewerbe wie die Global Time Attack in den USA, die European Time Attack Masters auf dem Nürburgring oder andere herstellerunabhängige Veranstaltungen wie den GT1 Sports Club. Darüber hinaus organisiert der McMurtry Owners Club weitere exklusive Fahrevents.