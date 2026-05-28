Fiat Quattrolino vorgestellt: Elektro-Mikrovan für die Stadt

Der Fiat Quattrolino basiert auf der bewährten Stellantis-Leichtfahrzeug-Plattform, die bereits beim Fiat Topolino, Citroën Ami und Opel Rocks Electric zum Einsatz kommt. Diese Plattform ist speziell für elektrische Leichtkraftfahrzeuge konzipiert und zeichnet sich durch kompakte Maße sowie eine einfache Bauweise aus. Der Vorteil dieser Architektur liegt nicht nur in den geringen Produktionskosten, sondern auch in ihrer Flexibilität: Sie ermöglicht verschiedene Karosserievarianten, ohne dass grundlegende Änderungen an der Technik erforderlich sind.

Mit einer Fahrzeuglänge von unter 3,50 Metern bleibt auch der Quattrolino klar im Segment urbaner Kleinstfahrzeuge. Die hohe Dachlinie und die nahezu senkrechte Heckpartie deuten jedoch darauf hin, dass Fiat hier einen stärker nutzwertorientierten Ansatz verfolgt. Im Vergleich zum Zweisitzer-Layout des Topolino bietet der Quattrolino Platz für vier Personen – ein entscheidender Unterschied, der sowohl die Plattform als auch die Antriebstechnik vor neue Herausforderungen stellt.

Akku und Reichweite: Was ist zu erwarten? Während der Fiat Topolino mit einem 5,5-kWh-Akku ausgestattet ist, könnte der größere Quattrolino eine stärkere Batterie erhalten. Experten gehen von einer Kapazität zwischen sieben und zehn Kilowattstunden aus – genug, um trotz des höheren Gewichts eine Reichweite von etwa 100 Kilometern zu ermöglichen. Diese Annahme basiert auf den bisherigen Erfahrungen mit ähnlichen Fahrzeugen auf derselben Plattform.

Die Ladeleistung dürfte ebenfalls angepasst werden. Der Topolino unterstützt derzeit maximal 2,3 kW Ladeleistung, was eine vollständige Aufladung in etwa vier Stunden ermöglicht. Für den Quattrolino wäre eine höhere Ladeleistung wünschenswert, um die Alltagstauglichkeit weiter zu verbessern. Ob Fiat hier nachbessert oder bei den bisherigen Spezifikationen bleibt, ist jedoch noch unklar.

Motorleistung und Fahrverhalten Der Elektromotor des Fiat Topolino leistet rund 6 kW (8 PS) – ausreichend für ein Fahrzeug dieser Größe und Gewichtsklasse. Beim Quattrolino könnte jedoch eine leicht erhöhte Motorleistung notwendig sein, um das zusätzliche Gewicht durch die größere Karosserie und den erweiterten Innenraum auszugleichen. Denkbar wären hier Werte im Bereich von 8 bis 10 kW.

Interessant ist auch die Frage nach der Höchstgeschwindigkeit: Der Topolino ist als L6e-Fahrzeug auf 45 km/h begrenzt und kann in vielen Ländern bereits ab einem Alter von 15 Jahren gefahren werden. Für den Quattrolino wäre jedoch auch eine Einstufung als L7e-Fahrzeug denkbar, was höhere Geschwindigkeiten und mehr Leistung erlauben würde – allerdings auch strengere Zulassungsanforderungen mit sich bringt.

Für junge Fahrer geeignet Der Fiat Quattrolino ist besonders für junge Fahrer interessant, da er in die Fahrzeugklasse L6e oder L7e fallen könnte. Fahrzeuge dieser Kategorien dürfen in vielen europäischen Ländern bereits ab 16 Jahren gefahren werden, was den Quattrolino zu einer attraktiven Option für Jugendliche macht. Mit seiner kompakten Größe, der einfachen Bedienung und der geringen Höchstgeschwindigkeit von maximal 45 km/h (bei L6e) bietet er eine sichere und praktische Möglichkeit, erste Erfahrungen im Straßenverkehr zu sammeln. Gleichzeitig bleibt er durch seine Elektroplattform umweltfreundlich und kostengünstig im Betrieb.

Produktion und Marktstart Wie schon beim Topolino plant Fiat offenbar auch beim Quattrolino eine Fertigung im marokkanischen Stellantis-Werk Kenitra. Dieses Werk hat sich innerhalb des Konzerns als zentrales Produktionszentrum für kostengünstige Elektrokleinstfahrzeuge etabliert. Die Wahl dieses Standorts unterstreicht Fiats Zielsetzung, ein preislich attraktives Fahrzeug anzubieten.

Ein genauer Marktstart wurde bislang nicht kommuniziert, doch Experten rechnen mit einer Einführung spätestens Ende 2026 oder Anfang 2027. Der Preis dürfte sich ebenfalls im erschwinglichen Bereich bewegen – möglicherweise etwas über dem Niveau des Topolino.