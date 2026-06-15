Mercedes CLA 200+ EQ: Elektrisches Steuersparmodell für die Türkei

Andere Länder, andere Steuersitten. Die Türkei erhebt mit der Sonderverbrauchssteuer ÖTV einen massiven Aufschlag auf Luxus- und Konsumgüter. Die ÖTV greift auch beim Autokauf und erhöht zusammen mit der regulären Mehrwertsteuer den Fahrzeugpreis oft um das Doppelte bis Dreifache.

Ab 160 kW wird es richtig teuer Mit der seit 2025 neu gestaffelten ÖTV für Elektroautos greifen ab einer Leistung von 160 kW (218 PS) deutlich höhere Steuersätze. Grund genug für die Autohersteller in der Türkei Modelle anzubieten, die genau auf diese Sonderverbrauchssteuer zugeschnitten sind. Mercedes bietet daher jetzt den CLA EQ auf dem türkischen Markt ausschließlich in der Variante CLA 200+ an. Der unterscheidet sich beim Antrieb deutlich vom in Rest-Europa angebotenen CLA 200 EQ ohne Plus.

Gedrosselter 250er Der Europa-200er kombiniert einen 165 kW (225 PS) starken E-Motor mit einer 58 kWh großen Batterie. Der türkische 200+ hingegen ist ein "runtergebüchster" CLA 250+. Dessen E-Maschine wird von 200 kW (272 PS) auf 160 kW (218 PS) gedrosselt, so, dass das Modell genau unter dem Steuerlimit bleibt. Unverändert an Bord ist die 85 kWh große Batterie. Bei einem Verbrauch von 13,5 kWh/100 Kilometer wird die Reichweite mit bis zu 730 Kilometer angegeben.

Der Spurt von null auf 100 km/h ist in 7,6 Sekunden möglich, die Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h limitiert. Für den europäischen CLA 250+ nennt Mercedes 12,3 kWh Verbrauch und eine Reichweite von bis zu 792 Kilometer.

Trotz des für die Sonderverbrauchssteuer günstigen Leistungszuschnitts kostet der CLA 200+ in der Türkei im Grundpreis rund 78.700 Euro. In Deutschland startet der CLA 200 EQ ab 49.421 Euro, der CLA 250+ EQ ist hierzulande ab 55.728 Euro zu haben.

Auch GLB EQ nur leistungsreduziert Die gleiche leistungsreduzierte Elektroversion ist übrigens in der Türkei auch im SUV GLB EQ zu haben. Als GLB 200+ startet die türkische SUV-Preisliste ab umgerechnet rund 81.650 Euro. In Deutschland kostet der GLB 200 EQ ab 53.455 Euro, als GLB 250+ EQ startet die Preisliste ab 59.048 Euro.

Die einzige Antriebsalternative zum elektrischen 200+ ist im türkischen Mercedes-Angebot für beide Modelle der 220 4Matic-Benziner mit 190 PS. Die Verbrennerversionen sind mit umgerechnet rund 91.500 Euro (CLA) und rund 93.700 Euro (GLB) allerdings noch deutlich teurer als die Elektro-Varianten.