Mercedes CLA 200 EQ: Dieser E-Mercedes passt in die neue Förderung

Der Mercedes CLA hat ein neues elektrisches Basismodell und damit einen niedrigeren Einstiegspreis. Die Schwaben bieten den CLA 200 mit EQ-Technologie zum regulären Listenpreis von 49.421 Euro an. Allerdings ist die Modellversion aktuell dank eines nicht näher benannten individuellen Kundenvorteils noch billiger und kostet im günstigsten Fall 46.950 Euro. Damit unterbietet die neue Basisversion den bisher erschwinglichsten, ab 55.859 respektive 53.066 Euro (mit Kundenvorteil) CLA in der Variante 250+ deutlich.

Mercedes CLA 200 EQ wohl förderfähig Damit ist der neue CLA 200 EQ der prädestinierte Elektro-Mercedes für die neue, von der Bundesregierung geplante E-Auto-Förderung. Sollte sich eine etwaige Kaufprämie tatsächlich an einem Netto-Listenpreis von 45.000 Euro orientieren, läge der Mercedes selbst ohne Kundenvorteil mit 41.530 Euro klar unter dieser Bemessungsgrenze, der 250er allerdings deutlich darüber (46.940 Euro).

Seine technischen Daten lassen aber bereits den CLA 200 mit EQ-Technologie als vollwertiges Elektroauto erscheinen. Dass er mit seiner nutzbaren Kapazität seiner Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP) von lediglich 58 Kilowattstunden eine WLTP-Reichweite von 541 Kilometern schafft, hat er seinem geringen Energieverbrauch von 12,3 kWh pro 100 Kilometer zu verdanken. Seine maximale Ladeleistung beträgt 200 kW, weshalb er an Gleichstrom-Schnellladesäulen in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent SoC ("State of Charge") nachladen können soll.

Mit diesen Werten schneidet der CLA 200 EQ jeweils etwas schlechter ab als der 250er, was auch für die Leistungsdaten gilt (siehe Vergleichstabelle). Der an der Hinterachse verbaute und allein diese auch antreibende E-Motor ist mit 165 kW (224 PS) etwas schwächer als beim teureren Pendant und beschleunigt den CLA folgerichtig einen Tick langsamer (7,5 Sekunden) von Null auf Hundert. Beim maximalen Drehmoment (335 Newtonmeter) und bei der Höchstgeschwindigkeit (210 km/h) herrscht dagegen Gleichstand. Vorteil CLA 200: Er ist ein kleines bisschen leichter.