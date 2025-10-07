AMS Kongress
Mittelklasse
E-Auto

Mercedes CLA EQ mit Extrem-Flügelwerk: Elektro-Benz in DTM-Optik

DTM-Optik für neues Modell
Elektro-Benz mit Extrem-Flügelwerk

Mercedes hat in Kalifornien in der Werkstatt von Race Service ein absolutes Mercedes-CLA-EQ-Einzelstück präsentiert. Extrem verspoilert und mit nur einem Ziel.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.10.2025
Als Favorit speichern
Mercedes CLA EQ DTM-Look Mattel Hot Wheels
Foto: MBUSA

Die Optik des Mercedes CLA EQ erinnert stark an ältere DTM-Modelle: Weit ausgestellte Radläufe, tief gezogener Frontspoiler, breite Seitenschwellerverkleidungen und am Heck wetteifern ein riesiger Diffusor mit einem aufgesetzten Flügel im XXL-Format. Was aussieht wie ein waschechter Rennwagen im Tourenwagen-Zuschnitt, ist leider keiner.

Breitbau trifft Popkultur

Das Unikat entstand in Zusammenarbeit mit der Spielzeugauto-Marke Hot Wheels aus dem Mattel-Spielzeugimperium. Der CLA ist mit seiner Farbgebung in leuchtenden Orange-, Pink- und Blautönen mehr Kunstwerk als Auto. Das Farbschema basiert auf der ikonischen Hot-Wheels-Ästhetik und erinnert zusammen mit den übergroßen Flammenmotiven an die Popkultur der 1980er-Jahre.

Im Maßstab 1:64 kommt der neue Mercedes-Benz CLA als Hot-Wheels-Diecast-Modellauto im Frühjahr 2026 auf den Markt. Diese Miniaturversion des Kunstwerks soll erneut eine Brücke zwischen automobiler Innovation und der Welt des Spielzeugs schlagen – und spricht sowohl die wachsende Community erwachsener Hot-Wheels-Sammler als auch eine neue Generation von Enthusiasten an.

Der will nur spielen

Die 1:1-Umsetzung soll in der kalifornischen Race-Service-Werkstatt groß und klein zum Spielen mit Modellautos animieren. Dazu wurde die Werkstatt eigens zur Erlebniswelt für erwachsene Autobegeisterte umdekoriert. Wer den Premieren-Event verpasst hat, kann den CLA EQ auch auf dem Hot-Wheels-Legends-Tour-Event in El Segundo, Kalifornien, erleben. Den Weg auf die Rennstrecke wird der martialisch aufgemachte Elektro-Benz dagegen vermutlich nie finden.

