Mercedes CLA EQ mit Extrem-Flügelwerk: Elektro-Benz in DTM-Optik

Die Optik des Mercedes CLA EQ erinnert stark an ältere DTM-Modelle: Weit ausgestellte Radläufe, tief gezogener Frontspoiler, breite Seitenschwellerverkleidungen und am Heck wetteifern ein riesiger Diffusor mit einem aufgesetzten Flügel im XXL-Format. Was aussieht wie ein waschechter Rennwagen im Tourenwagen-Zuschnitt, ist leider keiner.

Breitbau trifft Popkultur Das Unikat entstand in Zusammenarbeit mit der Spielzeugauto-Marke Hot Wheels aus dem Mattel-Spielzeugimperium. Der CLA ist mit seiner Farbgebung in leuchtenden Orange-, Pink- und Blautönen mehr Kunstwerk als Auto. Das Farbschema basiert auf der ikonischen Hot-Wheels-Ästhetik und erinnert zusammen mit den übergroßen Flammenmotiven an die Popkultur der 1980er-Jahre.

Im Maßstab 1:64 kommt der neue Mercedes-Benz CLA als Hot-Wheels-Diecast-Modellauto im Frühjahr 2026 auf den Markt. Diese Miniaturversion des Kunstwerks soll erneut eine Brücke zwischen automobiler Innovation und der Welt des Spielzeugs schlagen – und spricht sowohl die wachsende Community erwachsener Hot-Wheels-Sammler als auch eine neue Generation von Enthusiasten an.