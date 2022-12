Mercedes E-Reisebus Elektrisch unterwegs ab 2030

Ab dem Ende dieses Jahrzehnts will Daimler Buses mit seinen Marken Mercedes-Benz und Setra vollelektrisch angetriebene Reisebusse anbieten. Das Ziel ist klar, der Weg dorthin noch nicht. Um dem Ziel näherzukommen, hat sich Daimler Buses mit renommierten Forschungsinstituten und Praktikern aus der Branche zum Projekt Electrified Coach zusammengeschlossen – kurz ELCH. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

Mit Strom auf die Langstrecke

Bei Stadtbussen ist der Elektroantrieb bereits angekommen und etabliert. Auf der Langstrecke, sprich im Reisebusbereich, dominiert immer noch der Diesel. Problematisch sind hier Anforderungen an große Reichweite im Fernverkehr, Flexibilität im Einsatz, Zwischenladungen für Batterien, hohe Zuladung und der Raumbedarf für Fahrgäste und Gepäck.

Ziel des Projekts Electrified Coach ist die Entwicklung eines modular aufgebauten Antriebsstrangs einschließlich zweier emissionsfreier und praxisgerechter Demonstrations-Fahrzeuge in den kommenden vier Jahren. Sie werden im Anschluss unter realen Einsatzbedingungen erprobt. Die Entwickler wollen dabei auf Synergien zu Komponenten aus dem Lkw-Bereich von Daimler Trucks setzen. Der Bauraum der elektrischen Reisebusse soll so weit wie möglich den heutigen Dieselbussen entsprechen.

Projektpartner sind das Karlsruher Institut für Technologie KIT (ITIV – Institut für Technik der Informationsverarbeitung); die Universität Mannheim (MISES – Mannheim Institute for Sustainable Energy Studies); die Technische Universität Kaiserslautern (iMAD – Institute for Mechanical and Automotive Design sowie SAM – Lehrstuhl für Strömungsmechanik und Strömungsmaschinen) und der Betreiber Flix SE mit seinen grünen Flix-Fernbussen.

Fazit

Bei Stadtbussen hat Daimler bereits Elektroantriebe im Einsatz. Ab 2030 sollen auch die Reisebusse auf rein elektrische Antriebe setzen. Diese werden im Projekt ELCH zusammen mit Partnern entwickelt.