Mercedes NextGenH2 Truck: Brennstoffzellen-Lkw schafft über 1.000 km

Als Prototyp hatte Mercedes den Brennstoffzellen-Truck GenH2 bereits präsentiert. Jetzt schiebt Daimler Truck die weiterentwickelte Variante unter dem Namen Next GenH2 nach. Um sich auf dem Weg zur Serienreife zu beweisen, soll die neue Version ab Ende 2026 in einer Kleinserie von 100 Exemplaren auf die Straße kommen und sich im täglichen Speditionseinsatz bewähren.

Viele Teile aus dem eActros 600 Herzstück der Sattelzugmaschine ist weiter die bewährte Brennstoffzelle BZA150 von Hersteller Cellcentric – einem Joint Venture zwischen Daimler Truck und der Volvo Group. Verbaut sind zwei Einheiten mit jeweils 150 kW Leistung. Dazu kommen der in der vom eActros 600 übernommenen Antriebsachse verbaute E-Motor mit bis zu 370 kW Leistung sowie eine 101 kWh große LFP-Pufferbatterie. Für eine optimale Kraftentfaltung wird eine 4-Gang-Schaltung (inklusive zweier Rückwärtsgänge) eingespannt.

Darum herum hat Daimler Truck zahlreiche weitere Serienkomponenten aus dem batterieelektrischen Mercedes eActros 600 ergänzt. Dazu gehören das aerodynamisch optimierte Führerhaus samt der aktuellen Generation des Multimedia-Cockpits sowie die neuesten Sicherheits- und Assistenzsysteme, basierend auf der aktuellen E/E-Architektur. Da alle Komponenten jetzt kompakter gepackt werden konnten, reduziert sich der Radstand der Zugmaschine um 150 auf 4.000 Millimeter. Entsprechend erweitert sich die mögliche Auswahl an Aufliegern. Wie sein Vorgänger eignet sich der NextGenH2 Truck insbesondere für sehr flexible und besonders anspruchsvolle Anwendungen im schweren Fernverkehr.

Über 1.000 km Reichweite Als Energieträger setzt Daimler Truck auf flüssigen Wasserstoff. In den beiden vergrößerten Tanks finden davon jetzt bis zu 85 Kilogramm Platz. Neu entwickelte Seitenverkleidungen mit integrierten Crash-Elementen verbessern dabei den Schutz der Flüssigwasserstofftanks bei Unfällen. Für einen Tankvorgang veranschlagt Daimler Truck lediglich 15 Minuten. Der Brennstoffzellen-Lkw steht damit nicht länger an der Zapfsäule als ein herkömmlicher Diesel-Lkw. Mit diesem Wasserstoffvorrat schafft der NextGenH2 mit einem Gesamtzuggewicht von etwa 40 Tonnen Reichweiten von bis zu 1.047 Kilometern.

Ab Ende 2026 will Mercedes mit der kundennahen Erprobung des GenH2 Truck wertvolles Feedback von Kunden einholen, das in die Weiterentwicklung des Brennstoffzellen-Lkw einfließen soll. Die Serienproduktion von Brennstoffzellen-Lkw ist bei Daimler Truck für die frühen 2030er Jahre geplant.