Nissan e-NV200 XL Voltia (2020) Elektrischer Großraum-Transporter

Seit 2014 verkauft Nissan den elektrisch angetriebenen Kastenwagen e-NV200. Jetzt bringt die Marke den größeren e-NV200 XL Voltia mit fast doppelt so viel Ladevolumen.

Der japanische Autohersteller Nissan erweitert sein Modellprogramm bei leichten Nutzfahrzeugen um eine größere Version des elektrischen e-NV200. Mit dem Nissan e-NV200 XL Voltia, so der volle Name des neuen Modells, will man der wachsenden Konkurrenz der größeren Elektro-Kastenwagen im Format eines VW e-Crafter oder des elektrischen Mercedes Sprinter entgegentreten.

Das Ladevolumen des e-NV200 XL Voltia wurde im Vergleich zum weiterhin angebotenen Ausgangsprodukt fast verdoppelt: Es stieg von 4,2 auf 8,3 Kubikmeter. Damit sollen Liefer- und Kurierdienste angesprochen werden, denen der e-NV200 bisher zu klein war. Das Hochdach der größeren Variante sorgt außerdem dafür, dass der Fahrer im Laderaum aufrecht stehen kann, zum Beispiel beim Sortieren von Ladung.

40 kWh große Batterie

Der Elektroantrieb mit 80 kW (109 PS) maximaler Leistung und einer 40 kWh großen Batterie bleibt unverändert. Das gilt auch für den CHAdeMo-Stecker für das schnelle Aufladen des Akkus.

Eigenen Angaben zufolge hat Nissan seit der Markteinführung im Jahr 2014 bereits 42.000 Exemplare des e-NV200 verkauft, 10.000 davon in Europa. Die Preise beginnen aktuell für den Kastenwagen bei 34.105 Euro (inklusive Mehrwertsteuer). Welcher Aufpreis für den e-NV200 XL Voltia fällig wird, ist noch nicht bekannt. Die Großraumversion soll im Laufe des Jahres auf den Markt kommen.