Opel Corsa GSE: Heißer Kleinwagen-Blitz

Die letzte echte Performance-Version des Opel Corsa , der Corsa OPC, war noch in der Vorgängermodellgeneration (Corsa E) angesiedelt und mit einem 207 PS starken 1,6-Liter-Turbobenziner unterwegs. Das künftige Top-Modell des Kleinwagens soll hingegen lautlos beschleunigen. Aus OPC wird GSE, der Antrieb erfolgt rein elektrisch.

281 Elektro-PS im Kleinwagen Für Vortrieb im Corsa GSE sorgt der aus dem Mokka GSE bereits bekannte Antriebsstrang. Naheliegend, basieren beide Modelle doch auf der CMP-Plattform. Im Kleinwagen lassen damit künftig 207 kW (281 PS) und 345 Nm die Muskeln spielen. Da der Corsa etwas leichter ausfällt als der Mokka, sinkt die Spurtzeit von null auf 100 km/h von 5,9 auf 5,5 Sekunden. In Sachen Höchstgeschwindigkeit setzt Opel bei 180 km/h das Limit.

Dabei können Corsa GSE-Piloten aus drei unterschiedlichen Fahrmodi wählen: Im Sport-Modus ist der Stromer auf pure Performance abgestimmt und ruft mit seiner speziellen "Rennstrecken"-optimierten Kalibrierung die volle Leistung ab; im Normal-Modus werden nur 170 kW (231 PS) freigegeben, es sind aber ebenfalls bis zu 180 km/h Spitze drin. Wird "Eco" gewählt, werden alle Einstellungen auf die größtmögliche Effizienz getrimmt; hier liegt die Maximalgeschwindigkeit bei 150 km/h. Die Energie speichert der neue Corsa GSE in einer 54 kWh fassenden Lithium-Ionen-Batterie (51 kWh nutzbare Kapazität). Um ein dauerhaft verlässlich sportliches Fahrvergnügen zu gewährleisten, haben die Ingenieure außerdem das Temperaturmanagement-System für die Batterie den hohen GSE-Anforderungen angepasst.

Upgrade für Fahrwerk und Optik Zu den weiteren GSE-Features zählen ein Sperrdifferenzial an der Vorderachse, ein tiefergelegtes Sportfahrwerk mit neu abgestimmten Stabis und neuen Dämpfern. Auch die Lenkung und das Ansprechverhalten des Gaspedals wurden nachjustiert. Verstärkte Alcon-Vierkolben-Stopper garantieren eine optimierte Verzögerung. Den Fahrbahnkontakt sichern 215/40er-Reifen auf 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Dreispeichen-Design.

Seine Leistung trägt der neue Corsa GSE selbstbewusst nach außen. Performance-Kennzeichen sind die GSE-spezifische Frontschürze mit neu gezeichneten Lufteinlässen sowie die schwarz gehaltenen Radlaufverbreiterungen. Ebenfalls schwarz gehalten sind Dach, Heckspoiler und Felgen.

Das Cockpit werten Integralsportsitze mit Alcantara-Applikationen und Bezügen in schwarz-grau-gelbem Karo-Muster, ein Alcantara-Lenkrad sowie Alcantara-Einsätze in den Türtafeln auf. Hinzu kommen gelbe Kontrastnähte und verschiedene GSE-Logos und Anzeigen im typischen GSE-Stil.

Erste Bestellungen des Corsa GSE sollen laut Stellantis noch in diesem Jahr möglich sein. Preise werden aber noch nicht genannt. Zur Orientierung: der Mokka GSE ist ab 47.300 Euro zu haben, der Corsa GSE dürfte entsprechend bei rund 42.000 Euro starten.

Ein altbekanntes Label Wem die drei Buchstaben GSE bei Opel bekannt vorkommen, der liegt absolut richtig. Ursprünglich stammt das Logo aus den 1970er-Jahren. Eines der ersten Modelle war der Opel Commodore A GS/E. Damals stehen die drei Buchstaben für Grand Sport Einspritzung. Nicht zu verwechseln mit GT/E für Grand Tourismo Einspritzer.

Im Jahr 2022 führt Opel das GSE-Label erneut ein. Seitdem steht es allerdings für Grand Sport Electric und adelt vorerst Plug-in-Hybrid-Modelle der Baureihen Astra, Astra Sports Tourer und die vorherige Grandland-Generation. 2025 folgt die nächste Evolutionsstufe. Das GSE-Emblem findet sich künftig nur noch an rein elektrisch angetriebenen Opel-Modellen. Alle Modelle vereinen außerdem eine sportliche Optik und eine dynamischere Fahrwerksabstimmung. Der Opel Mokka GSE ist das erste Modell unter diesem Label.

Außerdem haben die Rüsselsheimer 2025 das Concept-Car Corsa GSE Vision Gran Turismo vorgestellt. Das Showcar stand zum einen in realer Form auf der IAA in München. Zum anderen zog es ab Herbst 2025 in das Playstation-Spiel Gran Turismo 7 ein. Dort tritt der Corsa GSE virtuell mit 800 PS und 800 Nm Drehmoment an.