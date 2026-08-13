Porsche Macan Modellpflege 2026: Mit mehr Watt und Kilowatt

Zum Modelljahr 2027 verpasst der Sportwagenbauer Porsche dem Elektro-SUV Macan eine dezente Aufwertung. Optisch bleibt alles beim alten, technisch ändert sich ein bisschen was und bei der Ausstattung wird nachgelegt.

Ladeleistung steigt doppelt Zur erweiterten Serienausstattung für alle Macan-Modelle zählen künftig der Abstandsregeltempomat und das Automatisierte Parken mit 2D Surround View für Längs- und Querparklücken. Mehr Dampf gibt es für die induktive Ladeschale in der Mittelkonsole. Statt bislang 15 Watt werden hier Smartphones mit nun bis zu 25 Watt geladen.

Mehr Dampf beim Wechselstrom-Laden der Autobatterie gibt es auch für den Macan GTS und den Macan Turbo, denn hier wird jetzt bereits ab Werk ein 22-kW-On-Board-Lader verbaut. Alle anderen Versionen bleiben bei 11 kW und bekommen den 22-kW-Lader nur gegen Aufpreis. Unverändert bleibt die DC-Schnellladeleistung von bis zu 270 kW.

Wer Porsche kauft, aber dennoch sparen möchte, dürfte sich über die neu geschnürten Business-Pakete freuen. Hier bündelt Porsche beliebte Ausstattungsoptionen und verspricht dabei Preisvorteile von bis zu 45 Prozent.

Business-Pakete mit Sparpotenzial Das Angebot, das für die Modelle Macan, Macan 4 und Macan 4S zu haben ist, beinhaltet das Panorama-Dachsystem, die Matrix LED Hauptscheinwerfer, automatisch abblendende Innen- und Außenspiegel sowie eine Außenfarbe nach Wahl aus den Farbkategorien "Contrasts" und "Shades". Für den Innenraum bietet das Business-Paket 14-Wege-Komfortsitze, das Lederpaket schwarz und das Bose Surround Sound-System. Fahrwerkseitig sind die Servolenkung Plus sowie die adaptive Luftfederung mit Niveauregulierung und Höhenverstellung inklusive Porsche Active Suspension Management (PASM) inkludiert.

Das Business-Paket für den Macan und den Macan 4 kostet 5.990 Euro. Für den Macan 4S summiert sich der Business-Paket-Aufpreis auf 5.299 Euro.