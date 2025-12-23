Renault 4 E-Tech Advance: Retro-Stromer auch im Van-Zuschnitt

Der Renault 4 ist zurück – im Retro-Stil, aber mit modernster Elektroantriebstechnik. Die Franzosen bringen das Kultmodell aber auch in einer Nutzfahrzeugvariante an den Start. Die erinnert an den R4 Fourgonnette, der fast 30 Jahre lang zum Renault-Portfolio gehörte.

Stauraum statt Rückbank Der neue Van Renault 4 E-Tech Advance tritt mit der N1-Zulassung als kleines Nutzfahrzeug in der Klasse bis 3,5 Tonnen an. Diese Fahrzeuge eignen sich für den gewerblichen Einsatz durch Handwerker, Lieferdienste, Serviceunternehmen und Flotten. Durch den Verzicht auf die Rücksitzanlage ergibt sich im weiterhin verglasten Fond ein Stauraum mit einem Volumen von 1.045 Litern. Unter dem Ladeboden bietet ein Staufach weitere 55 Liter Platz. Den Nutzfahrzeugcharakter unterstreichen eine Laderaumwanne sowie zusätzliche Zurrösen zur Ladungssicherung. Die maximale Ladelänge liegt bei 1,20 Meter. Die Nutzlast wird mit bis zu 375 Kilogramm angegeben. Zur Serienausstattung gehören eine Gepäckraumabdeckung und eine Antirutschmatte. Vom Passagierabteil grenzt ein Trenngitter den Laderaum ab.

Den Antrieb der Van-Variante übernimmt der bekannte 110 kW (150 PS) starke Elektromotor in Kombination mit der 52 kWh großen Batterie. Die Reichweite soll bei bis zu 409 Kilometern liegen. Am Schnelllader kann der Akku mit einer Ladeleistung von 100 kW in 30 Minuten von 15 auf 80 Prozent geladen werden. Mit an Bord ist zudem ein 11-kW-Ladegerät mit bidirektionaler Funktion für das Laden an AC-Ladestationen und Wallboxen. Damit dauert es 3 Stunden und 13 Minuten bis der Akku von 15 auf 80 Prozent aufgeladen ist.

Bestellt werden kann der zuvor nur in Frankreich angebotene R4-Van ab sofort auch in Deutschland. Die Preise starten ab 26.790 Euro, wie bei Nutzfahrzeugen üblich, zuzüglich Steuern. In Frankreich ist der Elektro-Van erst ab 29.300 Euro (plus Steuern) zu haben.