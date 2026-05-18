Wasserstoff im Kleinwagen: Suzuki Swift H2 vorgestellt

Der Suzuki Swift H2 unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Wasserstoffautos. Während Modelle wie der Toyota Mirai auf Brennstoffzellen setzen, die Wasserstoff in elektrische Energie umwandeln, bleibt der Swift bei einem klassischen Verbrennungsprinzip. Der 1,4-Liter-Vierzylinder wurde so modifiziert, dass er Wasserstoff direkt in den Zylindern verbrennen kann. Kolben, Kurbelwelle und Ventiltrieb bleiben dabei weitgehend unverändert.

Wasserstoff als Kraftstoff bringt jedoch Herausforderungen mit sich: Die hohe Flammgeschwindigkeit und die leichte Entzündbarkeit des Gases erfordern eine präzise Steuerung. Außerdem verbrennt Wasserstoff sehr heiß und hat eine geringe Energiedichte, was größere Tanks notwendig macht. Um diese Probleme zu lösen, entwickelte AVL ein spezielles Direkteinspritzsystem sowie ein erweitertes Thermomanagement.

Leistungsdaten und Betriebsmodi Mit einer Leistung von bis zu 100 kW (136 PS) und einem Drehmoment von 220 Nm bietet der Swift H2 Werte, die modernen Turbo-Benzinern entsprechen. Besonders innovativ ist die flexible Betriebsstrategie des Motors: Er kann sowohl im mageren Lean-Burn-Modus als auch im stöchiometrischen Lambda-1-Betrieb arbeiten. Während der Lean-Burn-Modus auf Effizienz setzt und die Verbrennungstemperaturen senkt, ermöglicht Lambda 1 maximale Leistungsentfaltung.

Diese Flexibilität zeigt das Potenzial wasserstoffbetriebener Verbrennungsmotoren nicht nur für emissionsarme Mobilität, sondern auch für sportliche Fahreigenschaften.

Emissionsproblematik: NOx statt CO₂ Obwohl bei der Verbrennung von Wasserstoff kein CO₂ entsteht, bleibt die Emission von Stickoxiden (NOx) ein Problem. Die hohen Verbrennungstemperaturen fördern die Bildung dieser gesundheitsschädlichen Gase. Suzuki begegnet diesem Problem mit einer gekühlten Abgasrückführung (EGR), die einen Teil der Abgase zurück in den Ansaugtrakt leitet. Dies senkt die Temperaturen im Brennraum und reduziert gleichzeitig die NOx-Emissionen.

Zusätzlich kommen moderne Abgasnachbehandlungssysteme zum Einsatz, um zukünftige Emissionsgrenzwerte einzuhalten. Ein weiteres technisches Detail ist das Kondensatmanagement: Da bei der Wasserstoffverbrennung Wasserdampf entsteht, musste ein System entwickelt werden, um Feuchtigkeit im Abgassystem zu kontrollieren.

Marktpotenzial: Warum ein Kleinwagen? Die Wahl des Suzuki Swift als Basisfahrzeug ist ungewöhnlich. Bisher konzentrierten sich Wasserstoffprojekte vor allem auf Nutzfahrzeuge oder Luxusmodelle mit hoher Reichweite und kurzen Betankungszeiten. Der Swift hingegen gehört zum B-Segment – ein Marktsegment für preiswerte Kleinwagen.

Suzuki möchte zeigen, dass Wasserstofftechnologie auch in erschwinglichen Fahrzeugen funktionieren kann. Besonders in Schwellenländern wie Indien könnte dies eine Alternative zur Elektromobilität darstellen, da dort oft eine schwache Ladeinfrastruktur oder hohe Batteriekosten den Umstieg erschweren.

Vorteile gegenüber Brennstoffzellenautos Ein wesentlicher Vorteil des wasserstoffbetriebenen Verbrennungsmotors liegt in der Nutzung bestehender Technologien und Produktionslinien. Werkstätten müssen ihre Infrastruktur nicht komplett umstellen, und viele Komponenten klassischer Motoren – etwa Getriebe oder Kühlsysteme – bleiben relevant.

Zudem benötigt der Swift H2 keine großen Lithium-Ionen-Batterien wie Elektroautos oder Brennstoffzellenfahrzeuge. Dadurch könnten Abhängigkeiten von seltenen Rohstoffen wie Lithium oder Kobalt reduziert werden.