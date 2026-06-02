Skoda Elroq (2024): 573 km Reichweite - geeignet für Familien?

Der Skoda Elroq basiert auf der modularen MEB-Plattform des Volkswagen-Konzerns, die auch Modelle wie den VW ID.3 oder Audi Q4 e-tron antreibt. Mit einer Länge von 4,49 Metern und einem Radstand von 2,77 Metern bietet er ein großzügiges Platzangebot für Passagiere und Gepäck. Der Kofferraum fasst zwischen 470 und 1.580 Litern – ideal für Familienausflüge oder größere Transporte.

Das Fahrzeug ist in verschiedenen Leistungsstufen erhältlich: Die Basisversion "Elroq 60" verfügt über einen 59-kWh-Akku mit einer Leistung von 190 PS und Hinterradantrieb. Für längere Strecken empfiehlt sich der "Elroq 85", der mit einem größeren Akku (77 kWh netto) ausgestattet ist und eine Reichweite von bis zu 573 Kilometern nach WLTP erreicht. Die Top-Variante "RS" liefert beeindruckende 340 PS und Allradantrieb.

Auch bei der Ladeleistung überzeugt der Elroq: An Schnellladestationen lädt er mit bis zu 175 kW in nur etwa 26 Minuten von 10 auf 80 Prozent – ein Vorteil für Langstreckenfahrer oder die Fahrt in den Urlaub.

Platz und clevere Details Der Skoda Elroq eignet sich gut für Familien. Sein großzügiges Platzangebot sorgt dafür, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene bequem reisen können. Der Kofferraum bietet mit bis zu 1.580 Litern genug Stauraum für Kinderwagen, Gepäck oder den Wochenendeinkauf. Praktische "Simply Clever"-Lösungen wie ein Eiskratzer im Tankdeckel, Regenschirme in den Türen oder clevere Ablagen erleichtern den Alltag zusätzlich.

Ein weiterer Vorteil ist die Benutzerfreundlichkeit: Skoda setzt weiterhin auf physische Tasten für wichtige Funktionen, da es die Bedienung während der Fahrt sicherer macht. Das Infotainment-System ist intuitiv und schnell.

Preis-Leistungs-Verhältnis als Schlüssel zum Erfolg Mit einem Einstiegspreis von rund 37.390 Euro positioniert sich der Skoda Elroq deutlich günstiger als viele seiner direkten Wettbewerber wie der Audi Q4 e-tron oder Tesla Model Y. Selbst höher ausgestattete Varianten bleiben preislich attraktiv, was ihn besonders für kostenbewusste Käufer interessant macht.

Trotz seines erschwinglichen Preises verzichtet Skoda nicht auf Qualität: Der Innenraum wirkt hochwertig verarbeitet, mit durchdachten Detaillösungen wie dem bekannten "Simply Clever"-Konzept des Herstellers. Dazu gehören praktische Features wie ein Eiskratzer im Tankdeckel oder clevere Ablagen für den Alltag.

Vergleich mit dem Wettbewerb Im direkten Vergleich mit Modellen wie dem VW ID.3 oder Tesla Model Y punktet der Skoda Elroq vor allem durch seine Ausgewogenheit. Während das Model Y oft als zu groß empfunden wird und der ID.3 eher kompakt ausfällt, trifft der Elroq die goldene Mitte zwischen Größe und Handlichkeit.

Auch bei der Reichweite kann er mithalten: Die realistischen Werte von etwa 450 Kilometern im Alltag (je nach Fahrweise) sind konkurrenzfähig, während seine Ladezeiten an Schnellladestationen ebenfalls überzeugen.