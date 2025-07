Skoda Enyaq als Cargo-Version: Tschechen bauen Elektro-Laster

Auf dem britischen Markt gehen immer mehr Anbieter dazu über, Pkw-Modelle auch in einer leichten Nutzfahrzeugvariante anzubieten. Jüngstes Mitglied in diesem Club ist Skoda mit dem Enyaq Cargo.

Der Enyaq Cargo wurde auf Initiative des Unternehmens National Grid Energy Distribution (NGED) von Skoda in Zusammenarbeit mit dem Umbauspezialisten Strongs Plastic Products Ltd. entwickelt. NGED hat bereits 70 Enyaq Cargo in seine Dienste übernommen. Die elektrischen Nutzfahrzeuge sollen dabei helfen, die Flotte zu dekarbonisieren. NGED betreibt derzeit mehr als 300 vollelektrische Transporter und 600 elektrische Firmenwagen und verfügt damit über eine der größten Elektrofahrzeugflotten in Großbritannien.