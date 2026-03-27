So prüfen Sie den Akku-Zustand beim Tesla Model 3

Die Batterie ist das Herzstück eines Elektroautos und gleichzeitig eines der teuersten Bauteile. Der sogenannte "State of Health" (SOH) ein wichtiger Indikator für die verbleibende Kapazität der Batterie. Laut ADAC sollte der SOH bei einer Laufleistung von 50.000 Kilometern mindestens 92 Prozent betragen. Bei 100.000 Kilometern liegt der Richtwert bei 88 Prozent.

Käufer sollten darauf achten, dass der Verkäufer entsprechende Prüfprotokolle vorlegen kann. Der ADAC bietet in Kooperation mit Aviloo einen unabhängigen Batteriecheck an, der eine verlässliche Einschätzung des Akku-Zustands ermöglicht.

Restwert und Marktmechanismen Der Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos, insbesondere für Tesla-Modelle, ist in Bewegung. Laut einer Analyse von AutoScout24 sind gebrauchte Tesla Model 3 besonders gefragt, erhalten jedoch aufgrund des allgemeinen Preisverfalls bei Elektroautos keine Ausnahme.

Der durchschnittliche Wertverlust eines dreijährigen Elektroautos liegt bei etwa 50 Prozent des Neupreises. Dennoch bleibt das Model 3 aufgrund seiner Technologie und Ladeinfrastruktur ein attraktives Angebot. Käufer sollten die Marktpreise genau vergleichen und auf Plattformen wie AutoScout24 oder mobile.de nach aktuellen Angeboten suchen.

Vorteile der Tesla-Ladeinfrastruktur Ein weiterer Pluspunkt des Tesla Model 3 ist das Supercharger-Netzwerk. Dieses bietet nicht nur schnelle Ladezeiten, sondern ist auch nahtlos in die Tesla-Navigation integriert. Käufer sollten prüfen, ob das Fahrzeug Zugang zu diesem Netzwerk hat und ob eventuell bestehende Ladekredite übertragen werden können. Die Ladeplanung und die Verfügbarkeit der Supercharger sind wichtige Faktoren, die den Alltagsnutzen des Fahrzeugs erheblich steigern können.

Tipps für den Kaufprozess Beim Kauf eines gebrauchten Tesla Model 3 sollten Interessenten auf eine lückenlose Dokumentation achten. Dazu gehören regelmäßige Wartungen in Tesla-Servicezentren und ein vollständiges Scheckheft. Fahrzeuge, die direkt von Tesla über den Online-Direktvertrieb angeboten werden, bieten oft zusätzliche Garantien und geprüfte Qualität. Käufer sollten auch die Laufleistung und das Alter des Fahrzeugs berücksichtigen, da diese Faktoren den Restwert und die zukünftigen Wartungskosten beeinflussen können.