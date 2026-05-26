Lancia Gamma: Willkommen zurück in der Mittelklasse!

Produziert wird das Fahrzeug im Stellantis-Werk Melfi in Süditalien. Nach Angaben des Herstellers laufen aktuell bereits die letzten Abstimmungsfahrten auf öffentlichen Straßen, wie unsere Erlkönig-Bilder beweisen. Mit der Baureihe kehrt Lancia nach Jahren wieder in die Mittelklasse zurück. Der Name Gamma wurde bereits zwischen 1976 und 1984 verwendet.

Fastback statt klassische Limousine Die Italiener setzen diesmal auf einen Crossover mit Fastback-Heck. Das Modell ist 4,67 Meter lang, 1,89 Meter breit und 1,66 Meter hoch. Die Dachlinie fällt nach hinten deutlich ab, gleichzeitig bleibt die erhöhte Karosserieform erhalten. Basis ist die konzernweite STLA-Medium-Plattform von Stellantis.

Optisch übernimmt das Fahrzeug die neue Designsprache der Marke. Auffällig sind die schmalen LED-Leuchten, bündig integrierte Türgriffe und die Front mit den drei schmalen Lichtleisten im sogenannten "Kelch"-Design. Am Heck zieht sich ein schmales Lichtband über die gesamte Breite. Hinzu kommt ein senkrechtes Leuchtelement in der Mitte.

Hybrid und Elektro mit bis zu 375 PS Zum Marktstart sind mehrere elektrifizierte Antriebe vorgesehen. Einstiegsmotorisierung wird ein 145 PS starker Hybrid. Lancia nennt für diese Version eine kombinierte Reichweite von über 1.000 Kilometern.

Dazu kommen drei Elektrovarianten. Die Basisversion leistet 230 PS und soll über 540 Kilometer Reichweite schaffen. Darüber rangiert eine Version mit 245 PS und mehr als 740 Kilometern Reichweite. Das Topmodell erhält Allradantrieb und 375 PS, die maximale Reichweite gibt Lancia hier mit bis zu 675 Kilometern an.

Gegen Modelle wie Peugeot 408 und Renault Rafale Mit dem neuen Modell will Lancia wieder stärker im europäischen Mittelklasse-Segment auftreten. Durch die Kombination aus Fastback-Design, erhöhter Karosserie und Elektroantrieben dürfte sich das Fahrzeug unter anderem gegen Modelle wie Peugeot 408, Renault Rafale oder DS N°8 positionieren.

Die Bestellfreigabe für Europa soll nach dem Sommer erfolgen. Preise, Innenraumdetails und die genaue Ausstattung will Lancia erst in den kommenden Monaten vorstellen.