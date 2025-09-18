Spielspaß statt Farbrausch: BMW iX3 im digitalen Showroom

BMW bringt mit dem iX3 nicht nur ein neues E-SUV, sondern auch einen Konfigurator, der den Autokauf ins Spielerische verschiebt. Wer den 3D-Button entdeckt, landet in einer Welt mit mediterraner Terrasse, animierten Details und wechselnden Lichtstimmungen – fast wie in einem Videospiel.

Digitale Bühne für den iX3 Das Auto lässt sich drehen, Türen öffnen, Perspektiven wechseln – bis hin zur Froschperspektive im Gras. Für Technikfans und Design-Liebhaber ist das mehr Erlebnis als Konfiguration. Gleichzeitig wird klar: BMW inszeniert das Fahrzeug digitaler denn je, um Emotionen zu wecken.

Wenig Motoren, kaum Farben So beeindruckend die Bühne ist – das Angebot bleibt überschaubar. Zum Start gibt es nur einen Antrieb mit 805 km Reichweite und 469 PS. Auch bei den Außenfarben herrscht Zurückhaltung: Weiß, Grau, Schwarz – einzig ein Blau bringt Abwechslung.

Mehr Auswahl bei Felgen und Sitzen Vielfalt gibt es dagegen bei den Rädern und im Innenraum. BMW bietet Felgen bis 22 Zoll und Interieur-Varianten von recyceltem PET über vegane Veganza-Bezüge bis hin zu exklusiven Individual-Designs. Hier darf der Kunde mehr spielen, ausprobieren und kombinieren.