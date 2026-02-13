Subaru plant großen Elektro-SUV: Siebensitzer-Stromer auf Toyota-Basis

Subaru treibt seine Elektrifizierungsstrategie in den USA voran. Laut "Automotive News" hat Subaru of America COO Jeff Walters bestätigt, dass die Marke bald einen neuen Elektro-SUV mit drei Sitzreihen einführen wird. Walters betonte, man wolle gezielt Haushalte mit zwei Fahrzeugen und eigener Lademöglichkeit ansprechen. Weitere technische Details nannte er nicht.

Mehr Strom bei Subaru Diese Ankündigung fällt in eine Umbruchphase des US-Modellprogramms von Subaru. Bisher spielte Elektromobilität bei Subaru nur eine Nebenrolle. Der Solterra, technisch eng mit dem Toyota bZ4X verwandt, war lange das einzige batterieelektrische Modell. Hybridvarianten klassischer Modelle wie Outback oder Ascent sind in den USA noch nicht auf dem Markt. Für 2026 plant Subaru mit einem überarbeiteten Solterra und zusätzlichen Elektromodellen Erweiterungen im Programm.

Enge Zusammenarbeit mit Toyota Die enge Zusammenarbeit mit Toyota ist dabei zentral. Toyota ist größter Anteilseigner von Subaru, mehrere Elektrofahrzeuge basieren auf einer gemeinsamen Architektur. Die bisherigen Subaru-Stromer sind technisch Derivate von Toyota-Modellen auf Basis der E-Subaru Global Platform, die mit Toyotas E-TNGA verwandt ist. Subaru hatte bereits angekündigt, gemeinsam mit Toyota einen weiteren Elektro-SUV zu entwickeln. Daher liegt es nahe, dass der angekündigte Siebensitzer auf einem Toyota-Modell basiert.

Der Zeitpunkt der Ankündigung unmittelbar zur Premiere des neuen Toyota Highlander BEV (siehe Bildergalerie) ist ein starkes Indiz, dass der Highlander künftig auch unter Subaru-Flagge segeln wird. Toyota hatte am 11. Februar 2026 bestätigt, dass die fünfte Generation des Highlander in den USA ausschließlich als batterieelektrisches Modell angeboten wird. Der Marktstart ist für Ende 2026 geplant; produziert wird das Fahrzeug in Georgetown, Kentucky. Die Batteriemodule stammen aus US-Fertigung.

Made in USA Der Highlander BEV basiert auf einer modifizierten TNGA-K-Architektur mit integriertem Hochvoltspeicher im Fahrzeugboden. Der Radstand liegt bei 3.051 Millimeter, die Gesamtlänge beträgt 5.050 Millimeter. Angeboten werden Lithium-Ionen-Batterien mit 77,0 oder 95,8 Kilowattstunden Bruttokapazität. In der größeren Variante gibt Toyota eine Reichweite von bis zu 515 Kilometern an. Die Version mit 77,0 kWh erreicht bis zu 462 Kilometer mit Frontantrieb beziehungsweise 435 Kilometer mit Allrad.

Leistungsmäßig reicht das Spektrum von 165 kW (224 PS) und 268 Newtonmetern beim frontgetriebenen Modell bis zu 252 kW (342 PS) und 438 Newtonmetern in der stärksten Allradversion mit zwei Elektromotoren. Geladen wird über ein 400-Volt-System mit NACS-Anschluss. Unter Idealbedingungen soll der Ladezustand an DC-Schnellladern in rund 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent steigen. Ein 11-kW-Onboard-Lader deckt das Wechselstromladen ab.

Im Innenraum bietet der Highlander drei Sitzreihen mit bis zu sieben Plätzen. Hinter der dritten Reihe stehen 450 Liter Stauraum zur Verfügung, bei umgeklappter dritter Reihe rund 1.291 Liter. Damit stellt Toyota die technische und räumliche Grundlage für einen möglichen Subaru-Ableger im Segment der großen Elektro-SUV dar.