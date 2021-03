Tuning-Programm für den Porsche Taycan Techart fängt im Innenraum an

Ob Bodykit, Leistungssteigerung, optimiertes Fahrwerk oder verbesserte Bremsen: Was Techart für eigentlich alle Porsche-Modelle aus dem Ärmel schüttelt, gibt es für den Taycan noch NICHT. Aber das wird noch, verspricht der traditionsreiche Tuner aus Leonberg, und startet beim potenten Elektriker aus Zuffenhausen erst einmal gemächlich.

Große Räder für den Taycan

Und zwar mit einem neuen Radsatz. Für die Modellvarianten Taycan 4S, Turbo und Turbo S steht das Formula VI-Schmiederad zur Verfügung. Techart hält die Felge für den Elektro-Sportler in den Dimensionen 10,0 x 22 Zoll (vorne) und 11,5 x 22 Zoll (hinten) bereit. Ein- oder mehrfarbige Lackierungen sind dabei ebenso möglich wie eine glanzgedrehte Stirnfläche. Als passende Reifenformate sieht Techart vorne 285/30 ZR22 und hinten 315/30 ZR 22 vor. Das abgebildete Auto trägt Pneus des Typs Continental SportContact.

Techart Automobildesign GmbH Die 22-Zöller aus dem Hause Techart stehen dem Porsche Taycan ziemlich gut.

Weiter geht's im Interieur. Das Fotofahrzeug zeigt großflächig verarbeitetes Leder, in das eine Perforation in Wabenform gestanzt wurde. Hinzu kommen tiefschwarzes Alcantara sowie Keder, welche die Farbe der Perforation aufgreifen. Die auffälligen Randverstärkungen finden sich an der Sitzanlage, den Brustleisten, am Armaturenbrett sowie an Fuß- und Kofferraummatten. Der Techart-Schriftzug ist auf den Sitzen ebenso zu sehen wie auf den Brustleisten, den Rückseiten der Kopfstützen und den Fußmatten.

Das Lenkrad greift das Design auf

Das Sportlenkrad trägt ebenfalls einen Mantel aus Leder und Alcantara, der das Design der Perforation aufgreift. Hier sind zudem die Zwölf-Uhr-Markierung und Zierschrauben sowie der Drehknopf für die Fahrmodi in Kontrastfarbe ausgeführt. Die Serienmerkmale des Volants wie Multifunktionsschalter, Schaltwippen oder Lenkradheizung bleiben natürlich erhalten. Karbon-Akzente soll es übrigens später geben.

Techart Automobildesign GmbH Der Innenraum des Porsche Taycan lässt sich von Techart auf vielfältige Weise individualisieren.

Und sonst? Belässt es Techart bisher bei Ankündigungen. Das Schmiederad und das veredelte Interieur bilden nur "den Startpunkt des Individualisierungs-Programms für den Porsche Taycan", heißt es aus Leonberg. Parallel schreiten demnach die Aerodynamik-Entwicklung, das Karosserie-Design – hier plant Techart offenbar ein weitgehend aus Karbon bestehendes Programm – sowie die Fahrerprobung und Homologation fort.

Bedeutet: All das eingangs Erwähnte dürfte irgendwann auch für den Taycan zur Verfügung stehen. Allerdings wohl ohne Power-Plus: Der Tuner lote derzeit aus, "welche Optimierungsmöglichkeiten sich in den antriebstechnischen Bereichen der Taycan-Modelle wie Fahrdynamik, Reichweite oder Ladedauer" bieten. Von mehr Leistung steht da nichts. Die braucht es aber vielleicht auch gar nicht, der Taycan hat ab Werk schließlich mehr als genug davon.

Fazit

Mit irgendetwas muss man halt anfangen, sagt sich Techart und verpasst dem Porsche Taycan neue Räder sowie einige Interieur-Modifikationen – und sonst erstmal nichts. Aber die Pipeline scheint prall gefüllt, weshalb man gespannt sein darf, was da noch kommt. Und ob es auch mehr Leistung geben wird.