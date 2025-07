Tesla Model 3+: Version mit 800 km Reichweite geplant

Teslas Absatzzahlen in Europa befinden sich aktuell im freien Fall. Um gegenzusteuern, hat die Führungsriege der US-Elektroauto-Marke schon einige Maßnahmen ergriffen: Umfassende Facelifts der Volumen-Baureihen Model 3 und Y, dauerhaft niedrige Preise oder Probefahrt-Aktionen, ohne dafür zum im Zweifel weit entfernten Tesla-Händler fahren zu müssen. Firmenchef Elon Musk hatte kürzlich sogar den für Vertrieb und Produktion in Europa zuständigen Manager Omead Afshar entlassen. Doch bisher hilft alles nichts: Die Tesla-Verkäufe dümpeln weiterhin auf ganz niedrigem Niveau.

Tesla Model 3+ mit NMC-Akku statt LFP-Batterie Vielleicht bringen ja neue Modellversionen einen Umschwung. Dafür bräuchte es wohl endlich wieder technische Innovationen; ein Gebiet, auf dem Tesla zuletzt weit ins Hintertreffen geriet. Diese dringend benötigte, impulsgebende Kombination kündigt sich aktuell in China an. Auf der Website des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) tauchte kürzlich ein Tesla Model 3+ samt einiger Daten auf. Und die lassen darauf schließen, dass Tesla dort die Einführung eines neuen Model 3 mit anderer Batterie und höherer Reichweite plant.

Das Tesla Model 3+ fährt mit nur einem Motor an der Hinterachse vor. Für diesen wird eine Leistung von 225 kW (306 PS) genannt. Zum Vergleich: Die in Deutschland angebotenen einmotorigen Model-3-Versionen liefern 208 kW (283 PS). Normalerweise ist in der Einstiegsvariante eine 62,0 Kilowattstunden große Lithium-Eisenphosphat-Battiere (LFP) von CATL an Bord. Beim Plus-Modell weicht diese jenem Nickel-Mangan-Cobalt-Pendant (NMC) des Zulieferers LG mit einer Kapazität von 78,4 Kilowattstunden, das sonst im allradgetriebenen Long-Range-Modell zum Einsatz kommt.

Tesla zieht Model 3 Long Range RWD nach Somit bringt Tesla in China eine Model-3-Version auf den Markt, die es in Deutschland in ähnlicher Form bereits gibt. Hierzulande vereint die Modellvariante mit dem sperrigen Beinamen "Maximale Reichweite Hinterradantrieb" fast genau jene Attribute, die das neue Tesla Model 3+ für China auszeichnen werden – nur eben mit etwas geringerer Motorleistung.

Allerdings soll das Tesla Model 3+ für China Medienberichten zufolge bis zu 800 Kilometer weit kommen, während beim deutschen Pendant eine Reichweite von 702 Kilometern im Datenblatt steht. Aber Achtung: Die chinesischen Werte wurden nach dem dortigen Fahrzyklus CLTC ermittelt, der als etwas realitätsfremder gilt als die europäische WLTP-Norm. Im Alltag dürften die Reichweiten also weitgehend deckungsgleich sein.

Markteinführung? Unklar! Noch ist unklar, wann Tesla das neue Model 3+ auf dem chinesischen Markt einführen und was es kosten wird. Unsere Preisprognose: Der Neuling trifft mit 260.500 Yuan (aktuell umgerechnet etwa 31.200 Euro) genau die Mitte zwischen dem Basis- und dem allradgetriebenen Long-Range-Modell. In Deutschland kostet das Tesla Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb übrigens 44.990 Euro. Ob in der Folge die international angebotenen hinterradgetriebenen Long-Range-Versionen von den technischen Upgrades des chinesischen Plus-Modells – Stichwort: stärkerer Motor – profitieren werden, steht aktuell noch in den Sternen.