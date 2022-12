Bildschirm neigt sich in Tesla Model S und Model X

Update für Tesla Model S und Model X Tesla lässt Bildschirm wackeln

Model S und Model X sind nun schon einige Zeit auf dem Markt. Mit großen, sichtbaren neuen Funktionen hat sich Tesla bei seinen Oberklasse-Fahrzeugen aber bislang eher zurückgehalten. Das soll sich wohl auch künftig nicht ändern. Aber Details machen bekanntlich den Unterschied. So soll sich bald das 17-Zoll-Display bei Tesla Model S und Model X zwischen Fahrer- und Beifahrerseite drehen lassen.

Wie das genau funktioniert, zeigt ein Video, das Tesla auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht hat. Dort zu sehen: Ein Pärchen, das gemütlich in einem Model X sitzt, bis der Mann auf der Beifahrerseite eine Taste auf dem neuen großen Touchscreen drückt und sich plötzlich der Bildschirm zu seiner Seite neigt.

Während der Fahrt oder nur im Stand?

Nach einem bösen Blick der Fahrerin drückt sie eine andere Taste und der große Screen neigt sich zu ihrer Seite. Das geht so lange, bis sich beide in der Mitte treffen und der Touchscreen von beiden gemeinsam in die neutrale Position geschickt wird.

Wie es im Video den Anschein macht, handelt es sich bei der Funktion um keine Technik, die auch während der Fahrt eingesetzt werden soll. Auch auf der Tesla-Website ist in diesem Zusammenhang von Kinoerlebnis die Rede, was mehr nach Parkplatz als Autobahn klingt. Ob das rechtlich zulässig wäre, ist ein anderes Thema. Ein nettes Feature während langer Ladepausen ist das neigbare Display aber gewiss.

Hinweis: In der Fotoshow zeigen wir Ihnen, was sich beim letztjährigen Facelift am Tesla Model X geändert hat.

Fazit

Tesla veröffentlicht ein Video, auf dem ein neues Feature für das Model S und Model X angekündigt wird. Fraglich ist allerdings noch, ob es sich nur im Stand oder auch während der Fahrt nutzen lässt.