Toyota Elektro-Sportwagen Der MR2 wird elektrisch

Toyota arbeitet an einem kompakten zweisitzigen Sportwagen, der als erstes Elektromodell unter dem Label Gazoo Racing (GR) ab 2026 an den Start gehen könnte.

Im Rahmen der Vorstellung von 15 neuen Elektroautos hatte Toyota in der hinteren Reihe den kleinen namenlosen Sportwagen versteckt. Der gelbe Sportler zeichnet sich durch eine aggressive Front mit schmalen LED-Scheinwerfern und einer massiven Schürze aus. Die Kotflügel ragt weit nach oben und konturieren so die vordere Haube mit dem zentralen Toyota-Logo.

An der Seite zeigen sich außerdem noch starke Sicken und tiefe Aero-Öffnungen vor den hinteren Radhäusern. Der Toyota-Sportwagen ist als Zweisitzer und als Targa-Modell ausgelegt. Kurze Überhänge und Aero-Leichtbleche am Heck runden das sportliche Design ab.

Toyota MR2-Erbe mit Feststoff-Akkus?

Fraglich ist noch, ob Toyota bei dem Sportwagen auf die E-TNGA-Plattform setzt, die auch der bZ4X und die neue bZ-Familie verwenden. Aktuell soll diese Plattform bei sieben Modellen zum Einsatz kommen – fünf bZ-Toyotas sind gesetzt, dazu kommen noch zwei Lexus-Stromer als Full-Size-SUV und Lexus RZ 450e. Als weiteres Ausschlusskriterium dürfte auch das Antriebslayout gelten. Die E-TNGA ist für Front- sowie Allradantrieb ausgelegt.

Im Sportwagen-Segment dürfte Toyota eher auf Hinterradantrieb und optional auf Allrad setzen. Zudem verspricht der gezeigte Prototyp eine flache Bauweise und ein Fahrzeuglayout, dass an ein Mittelmotor-Modell erinnert. Entsprechend dürften die Batteriestacks nicht im Unterboden sondern gestapelt hinter den beiden Passagieren verbaut werden. Auch könnten in dem Sportwagen als eines der ersten Modelle von Toyota Feststoff-Akkus Einzug halten.

Toyota-Wunsch nach drei Sportwagen-Brüdern

Bereits seit Jahren wabert ein Revival des Toyota MR2 (zum Fahrbericht) durch die Gerüchteküche. Geschürt durch die Studie S-FR Concept, das auf der Tokio Motor Show 2015 präsentiert wurde und die wiederkehrenden Andeutungen von Toyota-Boss Toyoda. Der bekennende Sportwagen-Fan äußerte bereits mehrfach in diversen Interviews den Wunsch, die drei Brüder Supra, Celica und MR2 neu aufzulegen. Der Supra ist seit rund drei Jahren am Start, der GR86 darf als Pendant der Celica gelten – was fehlt, ist der MR2-Nachfolger. Auch Toyotas-Chefingenieur Tesuya Tada hatte bereits 2018 davon geschwärmt, ein elektrischer MR2 wäre "attraktiv", wenngleich für Ihn das Gewicht eine entscheidende Rolle spielen würde.

Der Toyota MR2 wurde in drei Generationen von 1984 bis 2007 gebaut. Der zweisitzigen Mittelmotorsportwagen mit Heckantrieb wurde in der letzten W3-Ausführung von einem Vierzylinder mit 1,8 Litern Hubraum und 140 PS befeuert.

Fazit

Toyota hat klammheimlich einen kleinen Elektro-Sportwagen präsentiert und schon brodelt die Gerüchte-Küche. Der kleine Sportler zeigt sich mit expressivem Design und lässt auf einen Nachfolger des MR2 hoffen – wir hoffen mit.