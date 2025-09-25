AMS Kongress
Nutzfahrzeuge
E-Auto

TYN-e LTX: Elektrische Mini-Pritsche für die Großstadt

TYN-e LTX
Elektrische Mini-Pritsche für die Großstadt

Der Elektro-Nutzfahrzeugspezialist TYN-e bringt mit dem neuen LTX einen ultrakompakten Laster mit Pritsche in der Fahrzeugklasse L7e.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.09.2025
TYN-e LTX Mini-Elektro-Lkw
Foto: TYN-e

Die TYN-e Europe GmbH mit Sitz in Waiblingen hat auf der Nutzfahrzeugmesse NUFAM in Karlsruhe den neuen, vollelektrischen TYN-e LTX vorgestellt. Der Mini-Lkw mit Pritsche soll sich besonders im urbanen Umfeld bewähren.

Der TYN-e LTX wurde mit dem Anspruch konzipiert, die Stärken eines vollwertigen Fahrzeugs der N1-Klasse in ein kompakteres Format zu übertragen, ohne dabei auf Komfort, Zuladung, Qualität oder Sicherheit zu verzichten. Der LTX tritt in der Klasse L7e an und darf so mit einem Führerschein der Klasse B gefahren werden.

Extrem kompakt und 190 km Reichweite

Kompakt heißt beim LTX eine Länge von 3,65 Meter, eine Breite von 1,50 Meter und eine Höhe von 1,69 Meter. Der Radstand wird mit 2,35 Metern angegeben. Das Führerhaus bietet Platz für zwei Personen, die Zuladung liegt bei 620 Kilogramm, das zulässige Gesamtgewicht bei 1.550 Kilogramm.

Ein Elektromotor mit 15 kW-Dauerleistung wirkt auf die Hinterräder. Energie liefert eine 24 kWh große LFP-Batterie, die an der Haushaltssteckdose oder per 2,2-kW-Lader geladen werden kann. Die Reichweite beträgt bis zu 190 Kilometer, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 85 km/h erreicht. Beide Werte sind für urbane Einsatzszenarien völlig ausreichend.

Zur Serienausstattung des LTX zählen unter anderem ABS, Klimaanlage, Zentralverriegelung, Servolenkung, Rückfahrkamera, ein Infotainmentsystem mit Touchscreen sowie mehrere USB-Anschlüsse und eine 12-Volt-Steckdose.

Die Markteinführung ist für das erste Quartal 2026 geplant, Bestellungen werden ab sofort angenommen. Der Preis für den LTX wirkt so kompakt wie seine Abmessungen. Ab 15.990 Euro zuzüglich Steuern geht es los.

