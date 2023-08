Viel schwarz und ein wenig Gold

Das Design der Swedish Metal Edition ist in seiner Basis schwarz mit goldenen Blitzen und Emblemen. Alles, was sich schwarz gestalten lässt, ist schwarz. Dazu ziert die Silhouette eines Volvo FH mit Stierhörnen die Verkleidungen an den Seiten, um die geballte Power der Lkw zu symbolisieren. Hinzu kommen goldene Embleme am Kühlergrill und auf den Felgen sowie eine Swedish Metal-Beklebung des gesamten Fahrerhauses. Eine tiefgezogene Sonnenblende schützt den Fahrer vor zu viel Licht, der tiefgezogene Frontspoiler und die darunter eingearbeiteten gelben Leuchten sorgen für einen sportlichen Touch. Abgerundet wird der Metal-Look durch ein beleuchtetes Dachschild und runde LED-Fernscheinwerfer.