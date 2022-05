Volvo FM, FH und FMX Electric Verkaufsstart für schwere Elektro-Lkw

Elektrisch angetriebene Lastwagen bietet Volvo Trucks für den Verteilerverkehr oder Baustellenbetrieb bereits seit 2019 an. Jetzt tritt der Nutzfahrzeug-Hersteller, der inzwischen unabhängig von der Pkw-Division agiert, eine Gewichtsstufe höher an: Mit den Modellen FM, FH und FMX Electric integriert Volvo nun auch E-Laster bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 44 Tonnen in sein Angebot. Damit umfasst das Portfolio an Elektro-Lkw bereits sechs Baureihen – fünf in Europa und eine in den USA.

Im Jahr 2021 hat Volvo Trucks Bestellungen und Vorverkaufserklärungen für mehr als 1.100 Elektro-Lkw in über 20 Ländern eingesammelt, heißt es in einer Mitteilung. Die Serienproduktion soll im Herbst 2022 im CO2-neutralen Werk Tuve in Göteborg starten; zuerst mit Zugmaschinen und vom vierten Quartal an auch mit Fahrgestellen. Als größte europäischen Märkte für seine Elektro-Lkw sieht der Hersteller derzeit Norwegen, Schweden und Deutschland.

Bis zu 666 PS und 380 km Reichweite

Volvo bietet seine Elektro-Lastwagen mit zwei, drei oder vier jeweils luftgefederten Achsen und in mehreren Leistungsstufen an. Die zwei- oder dreimotorigen Antriebe decken ein Spektrum von 330 kW (450 PS) bis 490 kW (666 PS) an Dauerleistung ab. Sein bekanntes automatisiertes I-Shift-Getriebe hat Volvo an die Elektroantriebe angepasst. Eine Traktionskontrolle ergänzt den Antriebsstrang.

Volvo Trucks Mit Dieselmotor ist der Volvo FH eigentlich der klassische Lkw für den Fernverkehr. Die Elektroversion kommt jedoch maximal 300 Kilometer weit.

Die zwei bis sechs Batteriepakete verfügen über eine Gesamtkapazität von 180 bis 540 Kilowattstunden. Das soll eine Reichweite von bis zu 300 (FH), 320 (FMX) oder 380 (FM) Kilometern gewährleisten. Eine vollständige Ladung per Gleichstrom funktioniert an Schnellladesäulen mit einer maximalen Leistung von 250 kW und dauert zweieinhalb Stunden. Werden die Elektro-Volvos mit Wechselstrom geladen, kann dies bis zu 9,5 Stunden dauern.

Fazit

Lastwagen, die höchstens 380 Kilometer weit kommen, bevor sie mindestens zweieinhalb Stunden im Stillstand an der Schnellladesäule verbringen müssen, kommen für den Fernverkehr natürlich nicht infrage. Konsequenterweise sieht Volvo Trucks seine schweren Modelle FM, FH und FMX Electric auch nur "für lokale und regionale Transportaufgaben" gerüstet. Der Bedarf an Elektro-Lkw scheint in der Transportbranche trotzdem zu steigen. Ob er schnell genug wächst, damit sich der hohe Entwicklungs-Aufwand für die Hersteller lohnt, muss sich zeigen.