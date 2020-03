VW Abt E-Transporter T6-Bus mit Elektroantrieb ab 44.990 Euro

Ab sofort sind neben dem E-Crafter und dem Abt e-Caddy auch die neuen Abt E-Transporter 6.1 Modelle bei ausgewählten Händlern vorbestellbar.

Als Kasten, Kombi oder Caravelle – aber immer lang

Der von Abt entwickelte E-Transporter 6.1 kommt ausschließlich mit langem Radstand und bietet ein Laderaumvolumen von 6.700 Liter. Als Kombi oder als Caravelle befördert das umgerüstete Fahrzeug bis zu neun Personen. Dabei fährt der Abt E-Transporter 6.1, je nach Ausführung, bis zu 138 km weit (nach WLTP). Die Batteriekapazität des 333 Kilogramm schweren Akkus liegt bei 37,3 kWh brutto oder 32,5 kWh netto. Die Spitzenleistung des Elektromotors liegt bei 83 kW, das maximale Drehmoment wird mit 200 Newtonmeter angegeben.

Die maximale Nutzlast des Abt E-Transporter 6.1 liegt bei 977 bis 1.096 Kilogramm, das Zuggesamtgewicht mit Anhänger bei 3.770 kg. Dabei darf der E-Transporter ungebremst bis zu 750 Kilogrammm an den Haken nehmen. Der Elektro-Bulli wird mit abgeregelten Höchstgeschwindigkeiten von 90 km/h, optional bis 120 km/h, ausgeliefert, die jeweiligen Reichweiten nach WLTP belaufen sich auf 105 bis 138 Kilometer, der Stromverbrauch liegt zwischen 27,0 bis 35,8 kWh/100km. Nachgeladen werden kann die Batterie an einem 7,2 kW-Lader in rund 5,5 Stunden, an einer Schnell-Ladestation (CCS) mit 50 kW sind in rund 45 Minuten bis zu 80 Prozent der Kapazität nachgeladen.

VW

Die Netto-Listenpreise der Abt E-Transporter, der als Rechts- und Linkslenker angeboten wird, starten als Kastenwagen bei 44.990 Euro, als Kombi bei 49.623 Euro und als Caravelle Comfortline bei 56.475 Euro. Die Leasing-Angebote für den Kastenwagen starten ab 459 Euro.