VW ID.3: Der unterschätzte Alleskönner unter den Gebrauchtwagen

Der VW ID.3 punktet mit einer modernen Elektroplattform, die speziell für die Anforderungen der Elektromobilität entwickelt wurde. Mit einem Radstand von 2,77 Metern bietet er trotz kompakter Außenmaße ein großzügiges Platzangebot im Innenraum. Der Wendekreis von nur 10,2 Metern macht ihn besonders wendig in der Stadt. Die Motorenpalette reicht von 150 kW (204 PS) bis 170 kW (231 PS), was für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in etwa 7 Sekunden sorgt.

Die Batterieoptionen umfassen Kapazitäten von 58 kWh bis 77 kWh, was Reichweiten von bis zu 525 Kilometern nach WLTP ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist die Schnellladefähigkeit: Mit bis zu 125 kW Ladeleistung kann der ID.3 in etwa 30 Minuten auf 80 Prozent geladen werden. Dies macht ihn auch für längere Strecken geeignet.

Alltagstauglichkeit und Komfort Im Alltag überzeugt der ID.3 durch seine Vielseitigkeit. Der Innenraum ist nicht nur geräumig, sondern auch funktional gestaltet. Die Sitze bieten guten Komfort, und die erhöhte Sitzposition sorgt für eine gute Übersicht. Der Kofferraum fasst 385 Liter, was für die meisten Alltagsanforderungen ausreicht.

Ein weiterer Vorteil ist die einfache Bedienung. Trotz anfänglicher Kritik an der Software hat VW durch Updates viele Probleme behoben. Funktionen wie der adaptive Tempomat und die Spurhalteassistenz machen das Fahren entspannter. Zudem ist der ID.3 mit einer Vielzahl von Sicherheitsfeatures ausgestattet, die ihn zu einem sicheren Begleiter machen.

Gebrauchtwagenpreise und Wertverlust Der VW ID.3 ist auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu attraktiven Preisen erhältlich. Modelle mit 58-kWh-Batterie beginnen bei etwa 18.000 Euro, während Varianten mit 77 kWh ab rund 25.000 Euro zu finden sind. Der Wertverlust ist im Vergleich zu Verbrennern höher, was ihn für Gebrauchtwagenkäufer besonders interessant macht.

Laut ADAC-Dauertest zeigt der ID.3 auch nach 160.000 Kilometern eine beeindruckende Batteriegesundheit von 91 Prozent. Dies unterstreicht die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Modells, was ihn zu einer sicheren Investition macht.

Vergleich mit anderen Elektroautos Im Vergleich zu anderen Elektroautos wie dem Tesla Model 3 oder dem Hyundai Kona Electric bietet der ID.3 ein ausgewogenes Gesamtpaket. Während das Model 3 mit seiner Effizienz und dem Supercharger-Netzwerk punktet, überzeugt der ID.3 durch seinen günstigeren Einstiegspreis und die bessere Alltagstauglichkeit. Der Hyundai Kona Electric bietet zwar eine etwas höhere Reichweite, kann jedoch beim Platzangebot und der Ladegeschwindigkeit nicht mithalten.