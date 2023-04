US-Rückruf VW ID.4 Türen können sich beim Fahren öffnen

Die Türen des in den USA gebauten und für den nordamerikanischen Markt bestimmten VW ID.4 können sich während der Fahrt bei niedrigen Geschwindigkeiten unerwartet öffnen. Andererseits kann es dazu kommen, dass sich die Türen nicht mehr von außen öffnen lassen. VW hat seine Händler in den USA und Kanada aufgefordert, den Verkauf des kompakten Elektro-SUV zu pausieren. Eine technische Lösung für das Problem scheint es noch nicht zu geben.

Bereits im Januar 2023 waren in den USA Berichte aufgetaucht, nach denen sich die Türen von ID.4-Modellen während der Fahrt geöffnet hatten. Daraufhin sprachen VW-Verantwortliche mit Mitarbeitern der US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) über die Vorfälle. Außerdem wies VW seinen japanischen Zulieferer U-Shin an, fragliche Türbauteile auf mögliche Fehler zu untersuchen – U-Shin ist ein weltweit tätiger Hersteller von Fahrzeug-Zugangssystemen.

Über 16.000 Fahrzeuge im Rückruf

Seitdem hat VW zehn ID.4 gefunden, deren Türen sich selbstständig öffnen können – alle zehn stammen aus dem VW-Werk in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee. VW hat aber auch herausgefunden, dass theoretisch 16.207 in Chattanooga hergestellte ID.4 das Türproblem haben könnten. Anscheinend geht es um eine elektronische Steuerungs-Platine, die nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Beim Kontakt von Feuchtigkeit mit der Platine kann es zum ungewollten Öffnen der Türen kommen. VW hat die NHTSA daraufhin über einen freiwilligen Sicherheits-Rückruf der betroffenen ID.4 informiert.

Die vom Rückruf betroffenen Fahrzeughalter können ihren ID.4 bei einer Werkstatt inspizieren lassen – falls eine Reparatur geboten ist, muss der Halter warten: Neue Ersatzplatinen stehen aktuell noch nicht zur Verfügung.

Bisher sind keine Unfälle bekannt, die mit diesem Defekt im Zusammenhang stehen. Auch gibt es aktuell keine Hinweise darauf, dass in Deutschland produzierte ID.4 von dem Türproblem betroffen sind.

Fazit

Sich während der Fahrt unerwartet öffnende Türen sind ein echtes Sicherheitsproblem – und das hat jetzt der VW ID.4 in den USA. Im VW-Werk in Chattanooga haben Mitarbeiter anscheinend fehlerhafte Zulieferteile in ID.4-Modelle verbaut, was den Defekt auslösen kann. VW hat sich deshalb zu einem freiwilligen Rückruf und einer Verkaufspause für den ID.4 entschlossen. Außerdem scheint ein Lieferproblem den Rückruf zu verstärken: Funktionstüchtige Ersatzteile sind noch nicht verfügbar.