Rückruf Ford Transit: Falsche CO₂-Werte - drohen jetzt Kosten?

Ford ruft weltweit über 16.000 Transporter der Baureihen Transit und Transit Custom zurück. In Deutschland betrifft die Aktion über 10.000 Fahrzeuge. Ford grenzt die betroffenen Modelle über einen Produktionszeitraum von September 2021 bis Dezember 2024 ein.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) überwacht die Rückrufaktion.

Der Grund: CO₂-Werte in den CoC-Papieren zu niedrig Der Rückruf dreht sich nicht um einen Defekt am Fahrzeug, sondern um fehlerhafte Dokumente. In den CoC-Papieren (Certificate of Conformity) weist Ford die CO₂-Werte zu niedrig aus. Für Rückfragen nennt Ford den Rückrufcode 25C56. Das KBA führt die Aktion unter der Referenznummer 16490R.

Drohen Haltern Kosten? Darum geht es bei der Kfz-Steuer Die CO₂-Angaben spielen bei der Einstufung und Berechnung von Abgaben und Steuern eine Rolle – je nach Zulassungs- und Fahrzeugkonstellation. Wenn die Papiere zu niedrige Werte enthalten, können Behörden auf Basis dieser Daten zu geringe Kfz-Steuern festsetzen. Nach der Korrektur kann eine Anpassung folgen. Das KBA weist aber darauf hin, dass Ford die Halter bei der Steuernachzahlung unterstützen wird – womit auf diese anscheinend keine Kosten zukommen.

Der Rückruf betrifft die Fahrzeug-Dokumente, nicht die Technik. Ford nennt aktuell keine Sach- oder Personenschäden und verweist nicht auf sicherheitsrelevante Fahrzeugmängel.

Das passiert jetzt: neue CoC-Dokumente, kaum Aufwand am Fahrzeug Ford will betroffene Halter anschreiben und korrigierte CoC-Papiere ausgeben. Zusätzlich will der Hersteller bei der Aktualisierung der Zulassungsunterlagen unterstützen, damit die richtigen CO₂-Werte in den Dokumenten stehen.

Einen Werkstattaufenthalt müssen die meisten Kunden nicht einplanen. Der Rückruf bleibt in der Regel ein administrativer Vorgang.

Ford Auch der Ford Transit Custom ist vom Rückruf betroffen (im Bild ein Grey-Platinum-Sondermodell für den niederländischen Markt).

Was Betroffene jetzt tun sollten Schreiben abwarten: Ford informiert betroffene Halter üblicherweise direkt.

Codes bereithalten: Ford 25C56, KBA 16490R.

Bei Unsicherheit nachhaken: Ford-Händler oder Ford-Kundenservice mit FIN/VIN kontaktieren.

Unterlagen zeitnah aktualisieren: Wer die Dokumente sauber korrigiert, vermeidet spätere Diskussionen bei Zulassung, Steuer oder Verkauf.