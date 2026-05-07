Ford Puma-Rückruf: Und plötzlich ist der Vortrieb weg

Nach Informationen des Kraftfahrt Bundesamts (KBA) muss Ford weltweit 12.782 Fahrzeuge vom Typ Puma zurückrufen.

Antriebswelle kann ausfallen An den Fahrzeugen aus dem Produktionszeitraum September 2025 bis Februar 2026 kann an der rechten Antriebswelle das innere Gelenk brechen. In Folge würde der Antrieb ausfallen, die Lenkfähigkeit bleibt aber voll erhalten. Festgestellt wurde der potenzielle Mangel, der sich durch Geräusche und Vibrationen ankündigt, bei internen Kontrollen, erklärte Ford Deutschland gegenüber www.auto-motor-und.sport.de. Auf dem deutschen Markt sind von diesem Rückruf nach KBA-Zahlen 2.017 Fahrzeuge betroffen. Davon befinden sich aber nach Informationen von Ford nur 1.418 schon in Kundenhand.

Ford schreibt über das KBA alle Halter betroffener Fahrzeuge an und bittet sie mit ihrem Auto in die Werkstatt. Dort wird dann die Antriebswelle überprüft und gegebenenfalls getauscht. Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden sind im Zusammenhang mit diesem Problem nicht bekannt.

Das KBA führt den Rückruf unter der Referenznummer 16351R. Ford selbst hat dafür den Code 26S15 vergeben. Zusätzlich wurde von Ford unter der Rufnummer 0221 9999 2999 eine Kundenhotline eingerichtet.