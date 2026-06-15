VW ID. ERA 8X: Auch dieser E-SUV ist nicht für uns

Allein im laufenden Jahr will der VW-Konzern über alle in China vertretenen Marken hinweg mehr als 20 neue elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen. Das jüngste Elektromodell ist der jetzt vorgestellt SUV ID. ERA 8X. Der gehört zur ID. ERA-Modellfamilie, die VW zusammen mit dem lokalen Partner SAIC entwickelt und ist der kleine Bruder zum bereits im April vorgestellten ID. ERA 9X.

Geschrumpfter ERA 9X Der ERA 8X ist rund 20 Zentimeter kürzer als sein Schwestermodell und beschränkt sich entsprechend auf nur fünf Sitzplätze und eine Außenlänge von rund fünf Metern. Beim Antrieb folgt der 8X dem 9X. Auch hier wird der Elektroantrieb von einem 1,5-Liter-Turbobenziner mit 143 PS als Range Extender unterstützt. Der Elektroantrieb dürfte wie im ERA 9X in der Basisversion einen 220 kW (299 PS) starken E-Motor an der Hinterachse wahlweise mit einer 51,1-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie oder einer 65,2-kWh-NMC-Batterie kombinieren. Die Top-Version ergänzt an der Vorderachse eine 160 kW starke E-Maschine und bietet so eine Gesamtleistung von 380 kW (517 PS). Die rein elektrische Reichweite liegt nach chinesischem Zyklus bei rund 400 Kilometern, die Gesamtreichweite bei über 1.500 Kilometern.

Optisch beinahe Zwillinge Trotz des um zehn Zentimeter kürzeren Radstands und der um 20 Zentimeter kürzeren Karosserie ist der 8X vom 9X optisch kaum zu unterscheiden. Der markanteste Unterschied liegt wohl in den Türgriffen: Beim X9 vollversenkt, bei X8 halbversenkt. Zudem zeigen sich die Schwellerbereiche am X8 stärker konturiert und eingezogen.

Weitere Infos zum neuen ID. ERA 8X sowie die Preisgestaltung in China will VW erst später bekannt geben.