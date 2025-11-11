VW ID.Unyx 08: Elektro-SUV für China im Touareg-Format

Um in China zurück auf die Erfolgsspur zu finden, setzt VW bei seinen neuen Elektromodellen auf Kooperationen mit chinesischen Partnern. Aus der Zusammenarbeit von Volkswagen und Anhui (JAC) ist jetzt der VW ID.Unyx 08 hervorgegangen. Der große Elektro-SUV wurde bereits im Frühjahr 2025 mit der Studie ID.Evo angekündigt.

Mächtiger Auftritt, eigenständiges Design Der neue Elektro-SUV ist 5 Meter lang, 1,95 Meter breit und 1,68 Meter hoch. Damit ist er 42 Zentimeter länger als ein ID.4 und sogar 12 Zentimeter höher als der Volkswagen Touareg. Der Radstand von 3,03 Metern verspricht großzügige Platzverhältnisse im Innenraum.

Beim Design entspricht der fünfsitzig ausgelegte Unyx 08 keinem der europäischen VW‑Modelle. Die Front gibt sich weitestgehend geschlossen. Die zugepfeilte Nase trägt mittig ein VW-Logo und flankierend langgezogene LED-Leuchten im Pixel-Design. Die darunterliegende zweite Licht-Ebene zieht sich um die Flanken und mündet hinter den Radläufen in seitlichen Entlüftungskiemen. Das trapezförmige Kühlermaul sitzt tief unten und zeigt sich mit verschiedenen Finnen strukturiert.

Das steil stehende Heck nimmt die Lichtsignatur der Front auf und zeigt ein rot beleuchtetes VW-Logo in die Mitte. Über der Heckscheibe sitzt ein großer Dachkantenspoiler mit integrierter breiter Bremsleuchte. Die unteren Karosserieabschlüsse sowie die Radlaufverkleidungen sind schwarz abgesetzt. In der Heckschürze verbirgt sich eine ausklappbare Hängerkupplung. Akzente an den Flanken setzten die vollständig versenkten Türgriffe und die in der C-Säule nach oben abknickende Fensterlinie. Das Panorama-Glasdach wird von integrierten Reling-Elementen flankiert. Durch die 21 Zoll großen Leichtmetallfelgen blitzen golden lackierte Brembo-Stopper.

Als RWD und AWD Auf der Antriebsseite stehen eine Hinterradantriebsversion und eine Allradvariante zur Wahl. Im RWD-Modell schiebt an der Hinterachse ein 230 kW (313 PS) starker E-Motor, die AWD-Version ergänzt an der Vorderachse eine 140 kW (190 PS) starke E‑Maschine. Energie für den Antrieb liefert eine LFP-Batterie von CATL. Eine Kapazität wird bislang nicht genannt, die Reichweite des ID.Unyx 08 soll aber bis zu 700 Kilometer nach dem chinesischen CLTC-Zyklus betragen. Das Leergewicht liegt je nach Version zwischen rund 2,2 und 2,4 Tonnen. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 200 km/h limitiert. Für kurze Ladezeiten bürgt die 800-Volt-Architektur.

Das Assistenzpaket des ID.Unyx 08 soll autonome Fahrfunktionen auf Level 2 bieten. Das Bediensystem wird durch einen KI-Assistenten unterstützt. Alle Systeme sind over-the-air aktualisierbar.

Wann der neue Elektro-SUV in China in den Handel kommt und welche Preise VW dann aufruft, ist noch nicht bekannt. Ein Export auf andere Märkte gilt als ausgeschlossen. Europäische Kunden werden den ID.Unyx 08 also vermutlich nie zu Gesicht bekommen.