VW ID.Unyx 07: Größer, 170 kW, Start in China 2026

Volkswagens zweites Unyx-Modell für China heißt ID.Unyx 07. Produziert von Volkswagen Anhui, ist es zugleich das erste Serienmodell auf VWs neuer, speziell für China entwickelten E-Architektur. Die Registrierung beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) liefert die ersten technischen Daten und Detailfotos.

Abmessungen: eine Nummer gewachsen Mit 4.853 Millimetern Länge, 1.852 Millimetern Breite und 1.566 Millimetern Höhe sowie 2.826 Millimetern Radstand positioniert sich der ID.Unyx 07 im im Mittelklasse-Segment – und damit über dem ID.Unyx 06. Die Proportionen betonen kurze Überhänge und einen gestreckten Greenhouse-Verlauf.

Der 07er hält die Unyx-Formensprache. Und damit schmale, scharfe Scheinwerfer, einen markant ausgeformten unteren Stoßfänger und eine saubere, weitgehend von Schnörkeln befreite Flanke. Vorn und hinten sitzen illuminierte VW-Embleme. Ein weiteres Detail: das segmentierte Panoramadach, das nach außen öffnet, um im Innenraum Platz zu sparen. Zur Auswahl stehen drei Felgen-Designs. Die Bereifung ab Werk: 235/50 R19 oder sportlicher 235/45 R20 – je nach Ausstattung.

Cockpit: flaches Lenkrad, großer Screen Ein Blick durchs Frontglas deutet auf ein oben abgeflachtes Lenkrad hin – ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zum 06. Erwartet werden integrierte Sitze sowie ein großes zentrales Infotainment-Display.

Antrieb und Batterie Zunächst ist ein Single-Motor beim MIIT registriert; er leistet 170 kW (231 PS). Dual-Motor-Versionen gelten als wahrscheinlich und sollen später folgen. Die Energie liefert CATL-Technik in Form einer LFP-Batterie. Sie gilt als robust, alltagstauglich und auf Zyklenfestigkeit ausgelegt.

Volkswagen Anhui Das segmentierte Panoramadach öffnet nach außen.

Architektur und Fertigung Der ID.Unyx 07 ist das erste Fahrzeug auf VWs China-E-Architektur und wird bei Volkswagen Anhui gebaut. Das passt zur China-Strategie der Marke, die gezielt auf lokale Entwicklung und schnelle Modellzyklen setzt.