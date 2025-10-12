AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Mittelklasse
E-Auto

VW ID.Unyx 07: Größer, 170 kW, Start in China 2026

VW ID.Unyx 07 beim MIIT registriert
China-ID.7 mit neuer Plattform und LFP-Akku

Regulatorische Unterlagen aus China zeigen den Volkswagen ID.Unyx 07 als größere E-Limousine mit 170-kW-Single-Motor und CATL-LFP-Batterie. Gebaut von Volkswagen Anhui und als erstes Modell auf VWs neuer China-E-Architektur geplant, soll der Marktstart 2026 erfolgen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.10.2025
Als Favorit speichern
VW ID.UNYX 07
Foto: China’s Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)

Volkswagens zweites Unyx-Modell für China heißt ID.Unyx 07. Produziert von Volkswagen Anhui, ist es zugleich das erste Serienmodell auf VWs neuer, speziell für China entwickelten E-Architektur. Die Registrierung beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) liefert die ersten technischen Daten und Detailfotos.

Abmessungen: eine Nummer gewachsen

Mit 4.853 Millimetern Länge, 1.852 Millimetern Breite und 1.566 Millimetern Höhe sowie 2.826 Millimetern Radstand positioniert sich der ID.Unyx 07 im im Mittelklasse-Segment – und damit über dem ID.Unyx 06. Die Proportionen betonen kurze Überhänge und einen gestreckten Greenhouse-Verlauf.

Der 07er hält die Unyx-Formensprache. Und damit schmale, scharfe Scheinwerfer, einen markant ausgeformten unteren Stoßfänger und eine saubere, weitgehend von Schnörkeln befreite Flanke. Vorn und hinten sitzen illuminierte VW-Embleme. Ein weiteres Detail: das segmentierte Panoramadach, das nach außen öffnet, um im Innenraum Platz zu sparen. Zur Auswahl stehen drei Felgen-Designs. Die Bereifung ab Werk: 235/50 R19 oder sportlicher 235/45 R20 – je nach Ausstattung.

Cockpit: flaches Lenkrad, großer Screen

Ein Blick durchs Frontglas deutet auf ein oben abgeflachtes Lenkrad hin – ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zum 06. Erwartet werden integrierte Sitze sowie ein großes zentrales Infotainment-Display.

Antrieb und Batterie

Zunächst ist ein Single-Motor beim MIIT registriert; er leistet 170 kW (231 PS). Dual-Motor-Versionen gelten als wahrscheinlich und sollen später folgen. Die Energie liefert CATL-Technik in Form einer LFP-Batterie. Sie gilt als robust, alltagstauglich und auf Zyklenfestigkeit ausgelegt.

VW ID.UNYX 07
Volkswagen Anhui

Das segmentierte Panoramadach öffnet nach außen.

Architektur und Fertigung

Der ID.Unyx 07 ist das erste Fahrzeug auf VWs China-E-Architektur und wird bei Volkswagen Anhui gebaut. Das passt zur China-Strategie der Marke, die gezielt auf lokale Entwicklung und schnelle Modellzyklen setzt.

Volkswagen plant den Marktstart für 2026. Parallel dazu sollen drei neue Modelle – SUVs und Limousinen – in diesem Jahr folgen, um die wichtigsten Segmente im chinesischen EV-Markt abzudecken. Preise und Reichweiten nennt VW noch nicht; offizielle Daten dürften mit der finalen Homologation beziehungsweise Markteinführung folgen.

Mehr zum Thema Elektroauto